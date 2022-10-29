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紐約8%廢水 測出小兒麻痺病毒

記者張心／紐約報導
紐約州廢水中持續發現小兒麻痺病毒，CDC表示該病毒已在紐約市及周邊地區廣泛傳播。(Getty Images)
紐約州廢水中持續發現小兒麻痺病毒，CDC表示該病毒已在紐約市及周邊地區廣泛傳播。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)28日發出警告稱，最新數據顯示，小兒麻痺(Polio)病毒已在紐約市及周邊地區廣泛傳播，廢水測試中的陽性率已達8%，建議民眾盡快接種小兒麻痺疫苗(Poliovirus)。

CDC表示，自今年3月9日至10月11日期間，研究人員對紐約市及周邊共計13個郡縣進行廢水檢測，在收集了48個地點的1076個樣本後發現，約有89個樣本呈現小兒麻痺病毒陽性，約占總數的8.3%。

「這代表著該病毒正在紐約市附近進行著持續的社區傳播」；聯邦疾病防治中心指出，89個陽性樣本中，有82個曾與7月的洛克蘭郡病例有基因聯繫；這82個感染患者中，有80個來自洛克蘭郡(Rockland County)、蘇利文郡(Sullivan County)和橙郡(Orange County)。

紐約州在7月底於洛克蘭郡檢測出一例小兒麻痺確診病例，當時衛生專家就預估這可能只是「冰山一角」，之後紐約市五大區廢水中也發現了小兒麻痺病毒，上州其他區也紛紛檢測出病毒陽性蹤跡。

9月初，州長霍楚(Kathy Hochul)宣布全州進入小兒麻痺病毒緊急狀態，並在本月初再次決定延長緊急狀態，呼籲民眾盡快接種小兒麻痺疫苗。

為了加快疫苗接種速度，使家長及孩子尋找接種點更加容易，霍楚規定在進入緊急狀態後，除了醫生，包括藥劑師、護理人員、助產醫生等，都能夠提供疫苗接種服務。

CDC提醒，儘管美國大部分的民眾都已經接種了小兒麻痺疫苗，但當局呼籲住在紐約市五大區、洛克蘭郡、蘇利文郡和橙郡的民眾，若未完成接種，應立即行動施打疫苗，避免小兒麻痺病毒的進一步傳播。

疫苗 紐約市 聯邦疾病防治中心

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