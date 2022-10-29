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幫派街頭槍戰 藏男涉企圖謀殺被捕

記者牟蘭／紐約報導
諾格爾涉今年6月的一起街頭幫派槍戰，被警方以二級企圖謀殺與二級非法持武等罪移送法辦。(市警提供)
諾格爾涉今年6月的一起街頭幫派槍戰，被警方以二級企圖謀殺與二級非法持武等罪移送法辦。(市警提供)

21歲的西藏男子噶瑪次仁(Karma Tsering)本周在皇后區市警108分局自首，指他涉及今年6月的一起街頭幫派槍戰，被警方以二級企圖謀殺與二級非法持武等罪移送法辦，法官將他的保釋金定為25萬元的財產保釋或10萬元的現金保釋，至截稿前，尚未交保，他已聘請私人律師，等待下次上庭。

根據警方消息，幫派成員噶瑪次仁與28歲的敵對幫派TNT「骨幹」成員諾格爾(Tenzin Norgal)，於6月7日下午3時20分，在木邊(Woodside)百老匯大道與65街東北角的哈特遊樂場(Hart Playground)爆發槍戰；警方指，兩人槍戰期間有多名在場內嬉戲的孩子，為躲避子彈，尖叫聲四起。

這起槍戰被監控錄像拍下，紀錄顯示，噶瑪次仁從一輛轎車下來後，開始對木邊咖啡(Woodside Cafe)外的諾格爾射擊，槍戰從街邊延伸到哈特遊樂場；諾格爾在槍擊中右肩受傷，逃跑後，被親友送去艾姆赫斯特醫院急救，情況穩定後，被警方以企圖謀殺罪名移送法辦。

噶瑪次仁在槍擊案重未受傷，他看到諾格爾受傷後，乘坐一輛臨時牌照的黑色奧迪轎車向不明方向逃逸，在警方通緝三個月後，於24日投案自首，並對警方指，他當日找諾格爾打架，但對方先開槍，所以他才開槍反擊，「我要自衛」。

法院文件指，噶瑪次仁有於2019年8月7日被判三級攻擊罪成；他本月24日過堂，被控二級企圖謀殺(Attempted Murder 2nd Degree)與二級攻擊(Assault 2nd Degree)等多罪，法官將他的保釋金設為25萬元的財產保釋或10萬元的現金保釋，至截稿前尚未交保，若罪成，他將面臨五年到15年的監禁。

噶瑪次仁涉今年6月的一起街頭幫派槍戰，被警方以二級企圖謀殺與二級非法持武等罪移送...
噶瑪次仁涉今年6月的一起街頭幫派槍戰，被警方以二級企圖謀殺與二級非法持武等罪移送法辦。(市警提供)

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