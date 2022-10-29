亞裔男連環性騷 當街襲胸強吻女性

亞裔男子近日連續在曼哈頓中城當街性騷女性。(市警提供)

曼哈頓中城近日多發女性遭人性騷擾 ，受害女性在光天化日下，被嫌犯當街襲胸、親吻，經市警調查後，確認均由一亞裔 男子所為，目前市警公布嫌犯樣貌，呼籲知情人士提供線索。

根據警方表示，第一起案件發生在9月4日下午1時左右，一名25歲的女受害者正走在公園大道(Park Avenue)3號前，該名嫌犯靠近她後，突然猛抓其胸部，然後向東33街方向逃逸；受害者未因此案受傷。

第二起案件則發生在本月11日，大約下午3時40分左右，一名24歲的女性在麥迪遜大道(Madison Avenue)交東47街附近散步，該名亞裔男子從後面靠近，隨即親吻了受害者的脖子後逃逸，受害者未受傷。

最近一起案件發生在18日，約莫下午3時20分許，一名35歲的女性受害者正走在西45街18號前面，該亞裔男子再次從後接近受害者，並抓住了她的胸部，隨後沿岸西45街向西逃逸。

在警方公布案發地附近監控截圖中，亞裔嫌犯正面體貌清晰——其身形瘦削、留有分頭，戴眼鏡。

警方呼籲民眾，若看到有和圖片中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。