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紐約客談／衡量城市清潔度 應客觀公正

紐約客談

紐約市的骯髒和混亂，早已不是新聞。這實際上也是歷屆市政府最關切的問題之一。不過，最近市長辦公室公布，一年兩次的管理報告，對紐約骯髒程度的描述卻是讓不少人吃了一驚。按照這份報告，紐約市五大區的街道，只有1.5%是骯髒的。

許多人覺得這有違市民普遍的觀感，這種分析缺乏常識和準確性。按照這份報告，即使是紐約最髒的街區之一，比如布朗士區的Morrisania街區，骯髒程度也只有7%，這使生活在那個街區的居民大惑不解，因為那裡垃圾遍地，污水橫流，老鼠到處跑來跑去，他們認為7%的骯髒程度簡直就是文過飾非。

市長辦公室從1973年，就開始使用一個名為「分數板」(Scorecard)的程序來監督城市的清潔程度。然而，按照這個程序，2018財年，紐約市只有0.2%的街道是骯髒的；而在2020財年，只有0.1%的街道是骯髒的，簡直讓人驚掉下巴。

或許因為制定年代比較久遠，或許因為標準太低，或許為了顧及當權者的面子，總之市政府正在使用的清潔標準有點離題太遠。這可用於粉飾太平，但如果市政府真要下決心整治紐約市的環境，那麼使用這樣的標準，只能說是自欺欺人，於事無補。

現在，紐約市剛剛通過包括四項立法的「滅鼠行動計畫」，其中一項是定期匯報滅鼠的進展。現在問題來了，如何衡量一個街區老鼠的多少？這顯然比垃圾難衡量。總不能因為老鼠是活的，就隨心所欲地寫一個數字，或者隨意說某個街區的老鼠已經被消滅了吧？希望規則制定者能採取科學和公正的標準，讓市民看出消滅鼠患的誠意。

紐約客談，每周二至周六見報

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