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華社自殺頻傳 社工：新移民要注意心理健康

記者顏嘉瑩／紐約報導
新移民初來乍到難免有心理壓力，要適應在紐約新生活，開始改變是歷程的第一步。(記者顏嘉瑩／攝影)
新移民初來乍到難免有心理壓力，要適應在紐約新生活，開始改變是歷程的第一步。(記者顏嘉瑩／攝影)

來自廣西的35歲女子周麗絲(Sili Zhou)疑因憂鬱症，26日在皇后區法拉盛一家酒店跳樓身亡，加上王朝陽(Zhaoyang Wang)、施秦，法拉盛今年已有三人跳樓輕生，曼哈頓華埠26日也傳華人跳樓自殺事件，9月底羅斯福公園華男因罹癌厭世，新移民的心理健康問題再度受重視；王嘉廉社區醫療中心27日在華埠的相關講座，社工人員表示，移民要適應在紐約新生活，開始改變是第一步。

王嘉廉中心註冊臨床社工胡韶玲表示，新移民由於語言隔閡、文化差異、財務、政府制度、法律、人際關係孤立和空虛感等挑戰，有些人甚至要好幾年才能調適。

其中語言不通帶來的文化衝擊、經濟壓力和缺乏資源等最為常見，胡韶玲說，還有些病患雖然知道要增加英文能力、加入社團拓展人際關係，但礙於工作沒時間，陷入生活沒有選擇的困境；「改變是一個持續的工程，沒有時間、沒準備好沒關係，但應該要有意識。」

王嘉廉社區醫療中心27日在華埠舉辦「移民家庭如何適應紐約的新生活」講座。(記者顏...
王嘉廉社區醫療中心27日在華埠舉辦「移民家庭如何適應紐約的新生活」講座。(記者顏嘉瑩／攝影)

胡韶玲解釋，正視壓力的同時，新移民應接受自己正歷經改變，並找出可行的應對方法，在每日生活中逐步練習應對壓力。

王嘉廉社工部經理孟祥如說，紐約居住成本高，不少家庭與其他人分租，缺少個人空間，久了也會形成壓力；有時候壓力並非在一人身上，若想改變，可邀請家人一起改變，包括不逃避問題、找到溝通方法，避免爭吵，對孩子則須調整上一輩父母管教觀念、關心孩子情緒行為。

家暴問題也層出不窮，可撥打紐約市家庭暴力熱線(800)621-4673(HOPE)、紐約市家庭司法中心(Family Justice Center)和911電話求助。新移民應學習使用社區資源，打破對心理健康問題的誤解和擔心，及時尋求專業幫助。若有醫療保險者，心理諮詢費用可報銷。

王嘉廉的社區健康資源中心在每周一、三、五下午2時至5時，在華埠中央街(Cantre St.)168號三樓有專業人員提供健康諮詢，也可致電(212)966-0461或電郵[email protected]

市府數據顯示，亞太裔女性對心理健康服務的需求很大，但相關支持資源卻缺乏，僅28％的亞太裔女性表示感受到親友心理的支持，低於全市女性平均的35%。紐約市NYC Well提供全天候免費輔導，使用200多種語言；可致電1-888-NYC-WELL，發短信「WELL」至65173， 或到網站nyc.gov/nycwell線上聊天；情況危急時請撥打911。

專家指，新移民因語言不通帶來的經濟壓力和缺乏資源等最為常見。圖為法拉盛街頭遊民。...
專家指，新移民因語言不通帶來的經濟壓力和缺乏資源等最為常見。圖為法拉盛街頭遊民。(本報檔案照)

移民 華埠 紐約市

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