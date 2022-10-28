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亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

法拉盛脫貧 華人：須消除年齡歧視

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛社區27日舉辦脫貧討論會。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛社區27日舉辦脫貧討論會。(記者鄭怡嫣／攝影)

近年法拉盛雖高速發展，數據顯示，法拉盛的貧困增長率為全市平均水平的28倍，社區27日舉辦脫貧討論會，聆聽逾50名居民對於貧困議題心聲。與會者表示，貧困有時並非由懶惰造成，而是受年齡歧視及語言障礙等限制，期望華社能消除對貧困及年齡的偏見，破除「模範少數族裔」的迷思。

居民楊Amanda表示，貧困有很多原因，例如華人找工作時易面臨年齡歧視，40多歲的她在找服務業工作時，也曾數度被雇主問年齡、叫她等消息後便音訊全無，友人也曾說，自己的雇主只找年輕人，看到年齡偏大者，直接將申請表格丟棄，要解決貧困問題，必須改變對於年齡的認知，同時也需為移民社區提供多語言的服務。

居民張女士表示，法拉盛的高檔公寓越來越多，民眾普遍的消費能力也在增長，然而，也有很多人合租在地下室，生存條件擁擠惡劣，物價飛漲也惡化經濟壓力，La Jornada食儲銀行從法拉盛搬走，她不知道其他為民眾派發食物的地方，想了解政府在社區還有什麼福利及補助項目。

州參議員劉醇逸表示，許多民眾、甚至是亞裔自身，都有「模範少數族裔」的迷思，認為亞裔社區與法拉盛不需要幫助與福利項目，不存在遊民也沒有貧困問題，但事實上亞裔社區仍面臨許多挑戰，也很少公開討論貧困問題。

討論會由社區團體「消除貧困：法拉盛」(Undo Poverty：Flushing)舉辦，該團體包括華人策劃協會(CPC)、亞洲人平等會(AAFE)等六家機構，他們收到全市最大扶貧機構Robin Hood的158萬元資助，將在三年內制定並測試法拉盛的脫貧政策，並使人們正視社區中的貧困問題。

法拉盛 亞裔 歧視

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