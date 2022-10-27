為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

吳傑瑞(左)與母親和兄弟一起旅遊時的合影。（取自陳寶拉臉書）

涉嫌在2019年殺害65歲母親陳寶拉(Paula Chin，姓名均為音譯，以下同)的25歲男子吳傑瑞(Jared Eng)，遭控二級謀殺，月前並認罪。曼哈頓 檢察官辦公室26日宣布，法官判決被告22年至無期徒刑。

吳傑瑞表示「我的母親值得有一個更好的兒子，不論如何，她都是我的媽媽，我也會永遠愛她。我對發生的事感到羞愧與罪惡。」但法官威利(Maxwell Wiley)並未理會他的告白，最終選擇從重量刑。

2019年2月4日，曼哈頓警方接獲吳傑瑞報案，稱母親失蹤數日；隔日，警方於新澤西 摩利斯鎮(Morristown)陳寶拉擁有的房屋附近垃圾堆，發現裝有她屍體的黑色垃圾袋，身上有多處刀傷，頭部被鈍器撞擊，以及犯案的膠帶、手套。

經過調查，警方指，吳傑瑞於1月31日開母親的車，在她位於摩利斯鎮和曼哈頓翠貝卡的兩處住所間來回，並將母親屍體用黑色垃圾袋包裹丟棄。吳傑瑞被捕，但否認弒母，表示「我很愛她，她給了我一切」。

陳寶拉遭親生兒子殺害。(取自陳寶拉臉書)

警方之後發現吳傑瑞曾因父親財產問題與母親發生爭執，陳寶拉計畫停止對他的資金援助，引起殺意，只為能盡快取得財產繼承權。根據證據，吳傑瑞在與女友的通話中曾說「她過了好一陣子才死」；且吳傑瑞在受訪時還曾表示，「母親值1100萬元」。

檢方指，吳傑瑞毆打、刺傷、謀殺母親，還向女友傳簡訊「已經完成了」、「我自由了」。案發後幾天，吳傑瑞修改陳寶拉銀行帳戶密碼，並找律師辦理財產繼承，甚至開始研究處理屍體的各種方法，包括在Google上搜索「DIY骨粉」(DIY bone meal)等信息。