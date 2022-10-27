憂鬱症發作？35歲華女法拉盛跳樓身亡

華女跳樓身亡，警方封鎖現場調查。(記者鄭怡嫣／攝影)

來自中國廣西的35歲女子周麗絲(Sili Zhou)，26日於皇后區法拉盛 一家酒店跳樓身亡，友人指她有心理疾病史及憂鬱症 ，曾有自殺傾向。

根據市警，當日上午10時左右，周麗絲從法拉盛39大道近王子街的酒店六樓房間跳下，當場身亡。警方封鎖附近調查，屍體被白布蓋住，頭部附近遍地血跡，警方於中午移走遺體。

(影音：記者鄭怡嫣)

周麗絲的女性室友及兩名男性友人，接到警方通知後趕到現場，幫助確認身分。女室友表示，兩人約兩年半前相識，疫情 爆發後，周曾坦承有憂鬱症，正在吃抗憂鬱的處方藥，之後因分兩地工作，兩人少有聯繫。今年8月，周搬入她在法拉盛租的房間，兩人成為室友，周剛開始並無異常，沒有經濟壓力，也無不良嗜好，只是人多時容易緊張臉紅。但之後有精神異常的舉動，她及友人曾兩度報警。

死者周麗思。(梁天明提供)

女室友說，四、五天前，周開始「胡言亂語」，精神恍惚，還尖叫說在「抓鬼」，於是和友人報警，警方將周送到醫院，一天後即出院，由於擔心其安危，且她在美國無親人，大家都很想幫她，但因之前的報警事件，周耿耿於懷，不願回來，拒接電話，也不與友人聯繫，獨自居住。

美國廣西同鄉會的常務副會長梁天明表示，早上接到社區人士電話，通知有鄉親自殺身亡，趕到現場時屍體已被移走。他已與死者的前男友及兩名友人了解情況。據悉，周麗絲的老家在廣西南寧凌鐵水廠附近，2019年隻身來到美國，在酒吧工作，家屬則都在中國。據信她有「嚴重的憂鬱症」，曾多次向友人表達想自殺，說「自己要死」。這幾天，情緒極不穩定，搬到每天收費175元的酒店住了一至兩天。

35歲華女跳樓身亡。(記者鄭怡嫣／攝影)