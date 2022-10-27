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憂鬱症發作？35歲華女法拉盛跳樓身亡

記者鄭怡嫣／紐約報導
華女跳樓身亡，警方封鎖現場調查。(記者鄭怡嫣／攝影)
華女跳樓身亡，警方封鎖現場調查。(記者鄭怡嫣／攝影)

來自中國廣西的35歲女子周麗絲(Sili Zhou)，26日於皇后區法拉盛一家酒店跳樓身亡，友人指她有心理疾病史及憂鬱症，曾有自殺傾向。

根據市警，當日上午10時左右，周麗絲從法拉盛39大道近王子街的酒店六樓房間跳下，當場身亡。警方封鎖附近調查，屍體被白布蓋住，頭部附近遍地血跡，警方於中午移走遺體。

(影音：記者鄭怡嫣)

周麗絲的女性室友及兩名男性友人，接到警方通知後趕到現場，幫助確認身分。女室友表示，兩人約兩年半前相識，疫情爆發後，周曾坦承有憂鬱症，正在吃抗憂鬱的處方藥，之後因分兩地工作，兩人少有聯繫。今年8月，周搬入她在法拉盛租的房間，兩人成為室友，周剛開始並無異常，沒有經濟壓力，也無不良嗜好，只是人多時容易緊張臉紅。但之後有精神異常的舉動，她及友人曾兩度報警。

死者周麗思。(梁天明提供)
死者周麗思。(梁天明提供)

女室友說，四、五天前，周開始「胡言亂語」，精神恍惚，還尖叫說在「抓鬼」，於是和友人報警，警方將周送到醫院，一天後即出院，由於擔心其安危，且她在美國無親人，大家都很想幫她，但因之前的報警事件，周耿耿於懷，不願回來，拒接電話，也不與友人聯繫，獨自居住。

美國廣西同鄉會的常務副會長梁天明表示，早上接到社區人士電話，通知有鄉親自殺身亡，趕到現場時屍體已被移走。他已與死者的前男友及兩名友人了解情況。據悉，周麗絲的老家在廣西南寧凌鐵水廠附近，2019年隻身來到美國，在酒吧工作，家屬則都在中國。據信她有「嚴重的憂鬱症」，曾多次向友人表達想自殺，說「自己要死」。這幾天，情緒極不穩定，搬到每天收費175元的酒店住了一至兩天。

35歲華女跳樓身亡。(記者鄭怡嫣／攝影)
35歲華女跳樓身亡。(記者鄭怡嫣／攝影)

他已與死者在中國的家人取得聯繫，死訊對他們是沈重的打擊。母親在她小學五年時病逝，除年老的父親，她還有一個未婚的哥哥在深圳打工，家中並不寬裕。家屬通過其堂妹表示，希望美國社會與廣西鄉親幫助火化後，能協助將骨灰送回中國，安葬故里。同鄉會目前已將她的行李從酒店取出，並至市議員黃敏儀辦公室求助，後續將共同商量，竭盡全力幫她的家人處理後事，並協調下一步的善後行動。

35歲華女跳樓身亡，警方正在進行屍檢。(記者鄭怡嫣／攝影)
35歲華女跳樓身亡，警方正在進行屍檢。(記者鄭怡嫣／攝影)
35歲華女跳樓身亡。(記者鄭怡嫣／攝影)
35歲華女跳樓身亡。(記者鄭怡嫣／攝影)
35歲華女跳樓身亡。(記者鄭怡嫣／攝影)
35歲華女跳樓身亡。(記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛 憂鬱症 疫情

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