防颶風肆虐 紐約兩橋社區5.2億元防洪 2026完工

亞當斯26日宣布布碌崙(布魯克林)大橋-蒙哥馬利防洪工程破土動工，建成後將保護兩橋社區不受洪水侵襲。（市長辦公室提供）

26日是颶風珊迪(Sandy)襲擊紐約市 十周年，市長亞當斯 (Eric Adams)宣布，布碌崙(布魯克林)大橋-蒙哥馬利防洪工程(Brooklyn Bridge-Montgomery Coastal Resilience)破土動工，建成後將保護兩橋社區不受洪水侵襲；他表示，紐約市還需投資85萬元在基礎設施，應對氣候變遷引起的超級風暴 。

颶風珊迪導致紐約市44人死亡、190億元的財產損失，全市超過250萬人被迫停電數日；亞當斯表示，「珊迪並不只是一場風暴，還是一個警訊，意味著還有更多風暴隨時可能來襲，政府正盡可能做好準備，保護市民。」

亞當斯表示，布碌崙大橋-蒙哥馬利防洪工程將安裝一個防洪堤系統以及可拆卸的防洪門，根據2050年海平面上升的預期，該工程可以預防百年一遇的海岸風暴，保護兩橋社區4萬4000名居民不受洪水侵襲，同時也不會遮擋海岸風貌；預計花費5億2200萬元，2026年完工，風暴來臨72小時之前，市府應急小組可評估是否啟動防洪門。

此外，亞當斯還宣布氣候強壯社區計畫(Climate Strong Communities)，在制定防洪設施規畫過程中促進社區參與，可以強化未受珊迪相關防洪設施覆蓋的地區。

然而，紐約市防洪設施修建緩慢一直飽受批評；亞當斯呼籲聯邦政府設立海岸防洪基金，投資約85億元用於防災減災，提高紐約市易受洪水侵襲地區的防洪能力；「紐約市的防洪基礎設施更複雜、先進，非任何美國其他城市可比，但仍有許多工作需要完成。」