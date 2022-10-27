華康會熱鬧萬聖節 10/29日落公園登場

布碌崙華人健康協會攜手市公園局、帝國藍十字藍盾健保公司將在日落公園娛樂中心舉行第11屆的萬聖節活動。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會攜手市公園局、帝國藍十字藍盾健保公司定於29日(周六)，在日落公園 娛樂中心舉行第11屆的萬聖節 活動，室內外風雨無阻；除有豐富的娛樂項目外，市府、保健、醫院等超過20家機構也將設攤，帶來最新資訊。時間為上午11時至下午2時，在日落公園7大道交43街。

此萬聖節大型活動，包括舞蹈表演、畫臉譜、手工藝、攤位遊戲、尋南瓜、派糖果、跨越障礙物、鬼屋體驗等，還有以萬聖節為主題的扮裝時尚秀；六歲以下的孩子可優先將南瓜禮物帶回家，多餘的南瓜則會分送，主辦方也提倡環保，呼籲攜帶小籃子或小桶子來裝糖果。

華康會負責人陳麗娜表示，新冠疫情帶來生活壓力，有趣的社區活動正是調節劑，家長可帶著小孩在安全的環境玩樂。大部分娛樂活動將在室內進行，室外也有超過20家社區機構設攤贈送小禮物、帶來健康資訊，另也有免費流感針接種、健康篩檢、選民登記等活動。

日落公園娛樂中心工作人員也將協助民眾申請辦理會員，24歲以下免費，可享全市公園設施，如娛樂中心內的泳池、健身 房設施，及運動、藝術課程等，同時推廣公園的運動課程。