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華社攜手 挺黃敏儀競選連任

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約多個僑團及商會，共同支持黃敏儀競選連任。(記者鄭怡嫣／攝影)
紐約多個僑團及商會，共同支持黃敏儀競選連任。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約華社12個僑團、商會及其會長，26日在法拉盛共同支持市議員黃敏儀明年競選連任，肯定她上任十個月以來的政績，為她打出80分以上的分數，期望未來能更有力整治法拉盛治安，並為亞裔爭取更多經費。

北美亞裔共創會、美國上海、七都、龍灣、洞頭、樂清、永嘉同鄉會、美國美東華人洗籠、美甲協會、美國國際文化藝術總會、美國紐約浙江、中美商會12個僑團及商會會長等逾50人，聯合舉辦支持黃敏儀競選連任的籌款活動。

北美亞裔共創會主席黃晟，對黃敏儀任期間的貢獻表示肯定與感謝，指近來社區盜竊案層出不窮，期望她未來能更有力整治社區治安，向政府提出及維安的措施與法律，教育為樹人之本，也期望她能為當地公校及教育爭取更多資源。

美國紐約樂清同鄉會會長陳志斌，稱讚她年富力強，既有專業知識與從政經驗，又是真正想為社區做事的人，緬街公車道她汲取居民與商家意見，爭取到在晚7點後私家車能夠通行，之後期望她能爭取在中午車流較少時間，也能還路給駕駛，並解決治安及租霸問題。上海同鄉會會長沈珺，則希望黃敏儀能為社區爭取更多經費，關注民眾的生存困境及心理問題，並支持對社區有助益、中小型的非營利機構。

黃敏儀感謝各界支持，表示上任十個月，最驕傲的是自己所提出簡化311在線服務翻譯及聯繫程序的法案，得以通過，幫助更多語言不通的新移民，今年已將許多資源帶回社區，之後也將幫助社區申請更多自主撥款(discretionary funds)及預算。最重要的仍是治安，將與市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)溝通，將更多資源分配給法拉盛109分局。目前據她了解，並未有人向市選舉局申請參選該市議員席位，但還是要做好競選準備。

亞裔 法拉盛 教育

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