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紐約長照體系破碎 議員：應向加州看齊

記者鄭怡嫣／紐約報導
養老及照護維權組織指，年齡歧視無處不在，但常被忽視。(本報檔案照)
養老及照護維權組織指，年齡歧視無處不在，但常被忽視。(本報檔案照)

根據統計，有430萬60歲及以上的長者居住在紐約州，長者人口達全國第四，2030年，預計增至530萬，老齡化及長者的長期照護將成為主要議題，在25日舉辦的長期照護討論會上，長者維權組織及州議員指出，年齡歧視(ageism)其實無處不在，但常被忽視，一定程度也影響有關長者照護的立法與政策， 紐約州的照護體系破碎，多數業務外包且缺乏有力監管，應向加州看齊，由政府統一提供公共服務。

25日在由養老及照護維權組織Gray Panthers舉辦的討論會上，州眾議員及州眾議會老人委員會主席金兌錫表示，年齡歧視是近來被提出一個觀念，美國社會由年輕人驅動，市面少見到帶有長者形象的商品，對於新冠疫期在老人院病逝的長者，人們也越來越漠然，且不像種族歧視與性別歧視，年齡歧視並沒有得到有效的監管和立法，長期忽視長者及年齡歧視，也影響有關長者照護的政策及經費分配。

會議上，包括沃頓(Debbie Warburton)等在內的紐約當地家庭護理員及社工等指出，罹患阿茲海默等病症的長者正在增加，而隨著科技及醫療的進步，這些疾病都將演變成需要在病患家中或所在社區進行長期照護的非致命慢性病，這對於政府也是重大挑戰。

金兌錫表示，1983年，雷根總統簽署社會安全法修正案(Social Security Amendments)，確保長者權益，但法案卻未涉及家庭照護，各州政府則設計各自的照護體系，紐約州的家庭照護體系為合同外包制，數據調研、提供家庭照護等，均由第三方執行，缺乏有力的監管，應當向加州學習，將照護看作是如水電、教育一般的公共基建項目與福利，並由政府統一向長者提供公共服務。

紐約舉辦長期照護討論會，探討長期以來被忽略的年齡歧視及養老照護問題。(會議截圖)
紐約舉辦長期照護討論會，探討長期以來被忽略的年齡歧視及養老照護問題。(會議截圖)

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