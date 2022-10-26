紐約長照體系破碎 議員：應向加州看齊

養老及照護維權組織指，年齡歧視無處不在，但常被忽視。(本報檔案照)

根據統計，有430萬60歲及以上的長者居住在紐約州 ，長者人口達全國第四，2030年，預計增至530萬，老齡化及長者的長期照護將成為主要議題，在25日舉辦的長期照護討論會上，長者維權組織及州議員指出，年齡歧視(ageism)其實無處不在，但常被忽視，一定程度也影響有關長者照護的立法與政策， 紐約州的照護體系破碎，多數業務外包且缺乏有力監管，應向加州 看齊，由政府統一提供公共服務。

25日在由養老及照護維權組織Gray Panthers舉辦的討論會上，州眾議員及州眾議會老人委員會主席金兌錫表示，年齡歧視是近來被提出一個觀念，美國社會由年輕人驅動，市面少見到帶有長者形象的商品，對於新冠疫期在老人院病逝的長者，人們也越來越漠然，且不像種族歧視 與性別歧視，年齡歧視並沒有得到有效的監管和立法，長期忽視長者及年齡歧視，也影響有關長者照護的政策及經費分配。

會議上，包括沃頓(Debbie Warburton)等在內的紐約當地家庭護理員及社工等指出，罹患阿茲海默等病症的長者正在增加，而隨著科技及醫療的進步，這些疾病都將演變成需要在病患家中或所在社區進行長期照護的非致命慢性病，這對於政府也是重大挑戰。