紐約新冠、流感恐「雙流行」 快打疫苗

市公立醫院系統提醒今年秋冬季，新冠加流感的「雙流行」威脅，呼籲及早接種疫苗。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)25日發布警告，新冠加流感的「雙流行」(Twindemic)在今年秋季和冬季將會非常普遍，建議市民盡快接種相關疫苗。

市公立醫院系統表示，今年的秋冬季節十分容易出現流感和新冠的雙重傳播，即人們會同時患上流感病毒和新冠病毒。哪怕人們已經對新冠的症狀和傳播熟知，但流感病毒的致命性並不亞於新冠，「每個季節的傳染病嚴重程度都難以預測，州衛生廳已經將流感也畫分為「廣泛傳播」(Widespread)。」

市醫院系統傳染病專家馬達德(Syra Madad)表示，如果同時感染流感和新冠肺炎，症狀將非常嚴重以致住院，對這兩種病毒最好的防護是接種疫苗，「你可以同時接種這兩種疫苗，副作用主要為注射部位的不適。」

為了防止大規模傳染病出現，聯邦疾病防治中心 (CDC)建議六個月以上的兒童和成年人，都應該及時接種流感疫苗 ，尤其是高風險人群，包括嬰幼兒、老人、慢性病患者等。自去年以來，流感疫苗已經更新，可以減少人們感染季節性病毒和潛在嚴重併發症的風險。

此外，市公立醫院系統專家提醒，懷孕婦女也可以接種流感疫苗，懷孕期間接種能夠幫助產婦在產前和產後免受流感影響，也能保護嬰兒在出生後的頭幾個月內不被感染。