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法官判公務員強制接種令違憲 紐約市府上訴

記者和釗宇／紐約報導
史泰登島高等法院法官25日裁決，紐約市府強制公務員接種新冠疫苗的行政令違憲。(市長辦公室提供)
史泰登島高等法院法官25日裁決，紐約市府強制公務員接種新冠疫苗的行政令違憲。(市長辦公室提供)

史泰登島高等法院法官25日裁決，紐約市府強制公務員接種新冠疫苗的行政令違憲，市府須立即恢復作為原告的部分被解雇的清潔局員工職位，但不適用於絕大多數被開除的員工，市府已提出上訴；此外，市衛生局25日投票確認，將從11月1日起取消對私營企業、高風險學校課外活動的強制接種令，各機構可自行決定是否遵守接種令。

前市長白思豪(Bill de Blasio)去年10月出台公務員強制接種令，此後已有超過1750名公務員因拒絕接種而被開除；史泰登島高等法院法官波爾齊奧(Ralph Porzio)裁決指，市府的強制接種令「武斷」且「不合邏輯」，前市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)無權終止其他公務員的工作。

不過，市法務局表示，這起訴訟只要求市府恢復16名清潔局原告的職位，這些清潔局員工今年2月被開除後將市府告上法庭，他們將可立刻恢復職位；法務局表示，對於其他未接種員工，強制接種令依然有效。

隨著疫情逐漸降溫，亞當斯上任後已經逐漸取消防疫限制，上月取消針對私營企業的強制接種令；波爾齊奧表示，將公務員和私企員工區別對待是不公平的，「沒有任何紀錄能支持公務員強制接種令的合理性。」

市法務局強調，接種令是為公務員的健康著想；法務局發言人寶路西(Nick Paolucci)表示，「我們已提出上訴，目前強制令依然有效，這項裁決與此前多個支持強制接種令的裁決衝突。」

史泰登島 亞當斯 白思豪

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