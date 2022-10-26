我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

紐約州小企業防疫支出抵稅即起申請 最高2.5萬

記者和釗宇／紐約報導

州長霍楚(Kathy Hochul)25日宣布，即日起全州小商業者可申請新冠資本成本稅收抵扣(COVID-19 Capital Costs Tax Credit)，支持那些疫情期間在防疫合規方面支出的業者，最高可抵稅2萬5000元。

符合申請資格的企業此前已經經過預先審核，企業投資額的50%可用來抵稅，最高抵稅額為2萬5000元；所有企業按照申請順序，先到先得，直到該項目2500萬元預算用完；申請的企業必須在紐約州內運營，且2021稅年的員工數少於100人、營收少於250萬元，2021年全年的資本支出至少為2000元。

霍楚表示，「新冠疫情讓紐約州小企業財務受損嚴重，我從上任第一天起就承諾幫扶小企業；小企業作為紐約州的脊梁，這項稅收抵扣項目對小企業至關重要。」

根據州府，防疫相關的支出包括購買消毒和防護物資、確保社交距離相關改造、空氣淨化系統、拓展內外部活動空間、無接觸營業相關改造等投資；申請截止日期為2023年3月31日，若想在明年退稅時拿到抵扣，須不晚於今年12月31日申請；更多內容：www.esd.ny.gov/covid-19-capital-costs-tax-credit。

紐約州 疫情 投資

上一則

蔡明亮MoMA談創作 盼再訪紐約

下一則

紐約市府「開放街道」經濟效益報告 華埠欠佳

延伸閱讀

紐約州長唯一辯論明登場…李修頓同意參加 嘲霍楚膽小

紐約州長唯一辯論明登場…李修頓同意參加 嘲霍楚膽小
李強挺過上海封城 空降中國國務院總理

李強挺過上海封城 空降中國國務院總理
魔鬼詩篇作者遇刺 經紀人透露失去一隻眼睛視力

魔鬼詩篇作者遇刺 經紀人透露失去一隻眼睛視力
樹葉陸續變色 紐約州秋景繽紛

樹葉陸續變色 紐約州秋景繽紛
小室圭終於考上紐約州律師 薪水3級跳 最棒愛妻生日禮

小室圭終於考上紐約州律師 薪水3級跳 最棒愛妻生日禮

熱門新聞

安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
20歲男子曼哈頓被列車門夾 而後遭拖拽、墜軌輾壓致死。(本報檔案照)

紐約20歲男子被列車門夾 拖拽、墜軌輾壓致死

2022-10-25 12:57
紐約市的史泰登島日前傳出比特犬逃出民宅，在街上肆虐攻擊路人。圖為示意圖。（ingimage）

紐約驚傳10隻比特犬「逃家攻擊路人」 2歲幼兒也受害

2022-10-23 07:05
陳韜20日起接任五分局局長一職。(市警提供)

紐約曼哈頓華埠市警5分局長 陳韜接任

2022-10-19 07:48

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資