紐約州小企業防疫支出抵稅即起申請 最高2.5萬

州長霍楚(Kathy Hochul)25日宣布，即日起全州小商業者可申請新冠資本成本稅收抵扣(COVID-19 Capital Costs Tax Credit)，支持那些疫情 期間在防疫合規方面支出的業者，最高可抵稅2萬5000元。

符合申請資格的企業此前已經經過預先審核，企業投資 額的50%可用來抵稅，最高抵稅額為2萬5000元；所有企業按照申請順序，先到先得，直到該項目2500萬元預算用完；申請的企業必須在紐約州 內運營，且2021稅年的員工數少於100人、營收少於250萬元，2021年全年的資本支出至少為2000元。

霍楚表示，「新冠疫情讓紐約州小企業財務受損嚴重，我從上任第一天起就承諾幫扶小企業；小企業作為紐約州的脊梁，這項稅收抵扣項目對小企業至關重要。」

根據州府，防疫相關的支出包括購買消毒和防護物資、確保社交距離相關改造、空氣淨化系統、拓展內外部活動空間、無接觸營業相關改造等投資；申請截止日期為2023年3月31日，若想在明年退稅時拿到抵扣，須不晚於今年12月31日申請；更多內容：www.esd.ny.gov/covid-19-capital-costs-tax-credit。