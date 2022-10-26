紐約市府「開放街道」經濟效益報告 華埠欠佳

羅格貴茲稱開放街道是社區「經濟強心針」。(記者張晨／攝影)

紐約市 交通局(DOT)25日在華埠 宰也街(Doyers St.)近日完工的大型公共藝術壁畫現場，公布「開放街道經濟效益報告」，指「無車街道」和「戶外餐位」為經濟復甦「強心針」；但根據報告，全市五處開放街道，只有華埠地點周圍商家銷售表現不佳，華埠不少商家呼籲擴大開放街道範圍，重振社區經濟。

影音來源：記者張晨

報告由市交通局、市財政局(Department of Finance)聯合彭博合夥人(Bloomberg Associates)諮詢公司共同完成，將全市參與「開放街道」項目的五條街與位於類似位置、且仍對車輛開放的「受控街區」進行比較，結論包括2020年3月1日疫情 爆發之初至2021年8月31日的統計數據。

羅格貴茲稱開放街道是社區「經濟強心針」。(記者張晨／攝影)

報告除宣傳「開放街道在疫期助小商業生存」外，值得注意的是，皇后區阿斯托利亞(Astoria)、布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)、展望高地(Prospect Heights)、曼哈頓韓國城和華埠中，只有華埠表現不佳，營業額在上述期間減少8%，別的地區均呈增長。

開放街道的最大贏家是阿斯托利亞，與疫情爆發前的三年相比，商家應稅銷售額增加44%；報告也指，華埠的「下降」遠少於本區的其他地點，曼哈頓在疫期平均銷售額下降22%，「受控街區」商家更降了31%。

對於後續計畫、及占用停車位等問題，交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，全市不依賴開車出行的人占多數，「紐約市未來會有更多無車街道。」

披露街口水煮魚餐廳的老闆鄭俊權，作為推廣「開放街道」的唯一亞裔業主，在該報告中出現，他表示，商家一般為周一至周五卸貨，除運送廚餘垃圾有些麻煩外，依舊希望披露街不只周末，平日也能將行人和車輛分開。

華埠31日辦萬聖節街道派對

谷愛凌在社交媒體曬出坐在披露街戶外餐位吃小籠包。(取自谷愛凌社交媒體)

陳作舟感謝該計畫為華埠帶來的指出，但同時也加大了BID員工的清潔難度。(記者張晨／攝影)

今年夏末，北京冬奧會自由滑雪冠軍谷愛凌就在其社交媒體曬出在披露街戶外餐位吃小籠包的照片，許多紐約華人大嘆「為何沒在街上碰見」，並要找出「谷愛凌都愛吃的小籠包在哪裡。」

羅格貴茲稱開放街道是「經濟強心針」。(記者張晨／攝影)

羅格貴茲向民眾展示開放街道效益報告書，稱它是「經濟強心針」。(記者張晨／攝影)

華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，配合全市開放街道為經濟振興的努力，華埠也將在31日(周一)下午3時至6時，在科西街(Forsyth St.)及地威臣街(Division St.)路口舉行免費萬聖節街道派對，有免費零食及遊樂設施，適合親子同樂，主辦單位提醒參與民眾記得變裝，增添氣氛。