關閉近3年 紐約市8地鐵站公廁明年重開

紐約市地鐵，明年1月將重開部分廁所，圖為明年將重開、目前仍關閉的法拉盛地鐵站公廁。(記者鄭怡嫣／攝影)

新冠疫期，紐約市地鐵站 公廁關閉近三年。隨著疫情減緩，大都會運輸署(MTA)近日宣布，將於明年1月重開八個地鐵站內的公廁，其中包括皇后區法拉盛 地鐵站。

全市472個地鐵站，有69站設有公廁，不過在2020年春季全數關閉。MTA將在明年1月，優先開放八個「狀況良好的」地鐵站廁所，包括布朗士161街-洋基體育場站、法拉盛緬街站、曼哈頓14街-聯合廣場站、爾頓街(Fulton St.)站、布碌崙(布魯克林)傑街-都會科技(Jay St-Metrotech)站。

據統計，紐約市約有1160間公廁服務800萬的市民，主要分布在公園、地鐵站、圖書館及泳池，然而紐約公廁長期因髒亂差聞名，也是治安死角，但不少維權組織及民代仍歡迎公廁回歸。

乘客聯盟(Riders Alliance)發言人皮爾斯坦(Danny Pearlstein)表示，地鐵設公廁是公共衛生的一部分，對乘客也更人道。州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)不明白為什麼社區缺少公廁，指在地鐵內重開是一個開始。

法拉盛地鐵站工作人員也證實，公廁將於1月重開，設於地鐵站月台、羅斯福大道與39大道間的Lippmann廣場出口處附近，目前仍上鎖並張貼「另行通知」(until further notice)告示。

法拉盛居民喬先生說，紐約市缺少公廁，許多餐飲場所也有限制，十分不便。他曾在韓國首爾居住，地鐵站均設公廁，整潔衛生，兩分鐘內均能找到公廁，地鐵站公廁重開是好事，但需做好衛生工作；據悉，MTA在近兩月已新雇800名清潔工人。