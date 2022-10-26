蔡明亮MoMA談創作 盼再訪紐約

在90分鐘講座中，蔡明亮透過自己的畫作，娓娓道來與電影一段段的回憶。(紐文中心提供)

台灣導演 蔡明亮巡迴美東四城市，最後一站22日於紐約現代藝術博物館(MoMA)出席映後座談，並主講「電影 記憶的即興創作」，受到影迷熱情回應。蔡明亮說，「感受到美國觀眾很喜歡我的作品，沒想到作品引領我去想像不到的地方，期待未來有更多創作再來紐約。」

蔡明亮笑稱自己就像西遊記的唐三藏，帶著演員李康生、亞儂弘尚希及製片王雲霖在美國旅行，從9月30日至10月24日造訪芝加哥、華府、波士頓及紐約，映後座談及講座場場爆滿，MoMA在講座當天臨時決定移到空間較大的教育中心中庭。蔡明亮侃侃而談小時候外公外婆帶著他看電影的回憶，11歲看胡金銓導演「龍門客棧」、中學看卓別林電影，演講中，現場揚起「綠島小夜曲」旋律，這是他記憶中聽到的第一首華語流行歌曲。

蔡明亮說，「『不散』改變了我的命運。在威尼斯影展 上映後，記者問『什麼是電影』，我思考了提問，我的電影開始受到藝術界的注意。」近期他的作品和美術館關係愈趨密切，法國羅浮宮邀請拍攝首部典藏作品「臉」、「郊遊」，「這次MoMA典藏的『臉』，除了35mm膠捲拷貝之外，我在收藏的箱子上畫了我的畫，一起變成典藏品。」該片亦入選紐約時報今年秋季必看片單。

他總結，「美國觀眾不只是看好萊塢，而是非常國際化，這次來是有一些期望，也沒落空。一些觀眾跟得很緊，我的腳步一直在變，有時自己都很恐慌，不知道變得對不對、通不通，但這次感覺好像沒有走不對路，走到自己非常喜歡、而且具開發性的一個階段。」

駐紐約台北文化中心主任張惠君說，蔡明亮美東回顧展雖延遲兩年半，但四城市串聯規模擴大。紐文中心感謝與MoMA策展人許娜及多家藝術機構合作，尤其是年輕族群觀眾占了半數以上。MoMA電影部門總監羅伊(Rajendra Roy)也提到，購票數據顯示，這次回顧展為美術館帶來新觀眾。