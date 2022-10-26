首都計畫93周年 10/29南京建築文化講座

俗話說：盛唐建築看西安，明清建築看北京 ，民國建築看南京。作為民國首都，通過「首都計劃」，南京實現跨越式的發展，奠定現代城市基本格局和特色。南京民國建築在中國歷史上的地位顯著：留學歐美日歸來的中國第一代建築師多在此留下最光彩的作品，形式風格多樣，中西兼容，古今交匯，好似一座近代建築歷史博物館 。

「首都計劃」制定93周年之際，華美人文學會特邀東南大學教授、建築史專家汪曉茜博士教授於29日(周六)晚8時至9時半主講「人事全非，建築依舊看南京——「首都計畫」和南京民國建築文化」。將以1929年中國第一部系統現代城市規劃文本「首都計畫」為線索，梳理1912至1949年間南京城市建設與建築發展的基本歷程及特色，品評其背後的時代風雲。

汪曉茜博士，東南大學建築學院建築歷史與理論研究所副教授、教育部 高等學校建築學專業教學指導委員會建築歷史與理論教學工作分委會委員暨輪值主任，南京市歷史文化名城研究會理事，主要從事中國近現代建築、世界建築史、建築遺產保護與更新方面的教學、研究和實踐工作。曾獲中國建築學會建築歷史分會勒•柯布西耶獎，兩次被評為「東南大學最受喜愛的研究生導師」，近年積極從事建築與文化的推廣工作，曾參與多部城市文化和歷史類紀錄片嘉賓和解說。

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