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中醫針灸聯盟 義診推廣醫保法案

記者牟蘭／紐約報導
美國中醫針灸聯盟聯合多位中醫師在法拉盛舉辦義診活動，推動針灸治療納入聯邦醫療保險的提案。(記者牟蘭／攝影)
美國中醫針灸聯盟聯合多位中醫師在法拉盛舉辦義診活動，推動針灸治療納入聯邦醫療保險的提案。(記者牟蘭／攝影)

美國中醫針灸聯盟聯合多位中醫師22日在法拉盛舉辦義診活動，推動國會眾議員趙美心提出將針灸治療納入聯邦醫療保險(Medicare)的法案，惠及6000萬使用該醫保的長者，同時推廣中醫，減少美國日益嚴重類鴉片成癮問題，吸引300餘人參加。

美國中醫針灸聯盟主席劉美嫦表示，該提案是繼立法針灸納入聯邦政府醫療系統又一突破，讓使用聯邦醫療保險的長者，可選擇針灸治療腰背痛等，為爭取社會支持，舉辦義診，推廣中醫與針灸。美國中醫藥針灸協會會長、廣州中藥大學校友會會長蘇紅表示，雖然針灸納入聯邦政府醫療系統，但若患者有腰背等疼痛，長者無法直接接受治療，只能通過醫生與物理治療師等沒有相關經驗者轉介，造成極大不便。類鴉片成癮問題日益嚴重，針灸輔助治療應盡快被推廣，若上述法案通過，會讓更多人受益，讓民眾不再對一次百元的費用望而卻步。

第三選區國會議員民主黨候選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)由社區人士陳熠陪同參加活動，他承諾若當選會投票贊成該提案；中美商會年會會長江錦鑫與亞美凝聚联盟主席吴一平等出席致意。

美國中醫針灸聯盟聯合多位中醫師22日在法拉盛舉辦義診活動，推動針灸治療納入聯邦醫...
美國中醫針灸聯盟聯合多位中醫師22日在法拉盛舉辦義診活動，推動針灸治療納入聯邦醫療保險的提案。(記者牟蘭／攝影)
美國中醫針灸聯盟聯合多位中醫師22日在法拉盛舉辦義診活動，推動針灸治療納入聯邦醫...
美國中醫針灸聯盟聯合多位中醫師22日在法拉盛舉辦義診活動，推動針灸治療納入聯邦醫療保險的提案。(記者牟蘭／攝影)
美國中醫針灸聯盟聯合多位中醫師22日在法拉盛舉辦義診活動。(記者牟蘭／攝影)
美國中醫針灸聯盟聯合多位中醫師22日在法拉盛舉辦義診活動。(記者牟蘭／攝影)

聯邦醫療保險 聯邦政府 法拉盛

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