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台灣作家陳思宏攜「鬼地方」紐約開講

記者張心／紐約報導
陳思宏24日於經文處介紹其長篇小說「鬼地方」創作故事。(記者張心／攝影)
陳思宏24日於經文處介紹其長篇小說「鬼地方」創作故事。(記者張心／攝影)

旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」(Ghost Town)英文北美精裝版本25日上市，24日他受邀到訪駐紐約台北經濟文化辦事處和紐約公共圖書館(New York Public Library)，分享台灣記憶和原生家庭對個人創作的深遠影響；他的新作「樓上的好人」也在當日獲得台灣文學獎之金典獎。

「鬼地方」自2019年於台灣推出以來反響熱烈，相繼榮獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，並被翻譯為韓文、越南文、義大利文等，歷經14次印刷。今年8月，「鬼地方」在英國發行英文版平裝本，25日再於美國推出精裝本，並被「紐約時報」選入秋季書單(The New Season Book Listing)。

陳思宏說，「鬼地方」並非自己20幾歲開始專業寫作時就「握在心尖」的故事，而是隨著年歲增長、閱歷增加，30歲後開始回憶和反思的「鄉土情節」，「近幾年有句很流行的話「越在地、越國際」，這本小說能夠走出台灣、走向全球，也跟我自己在某一刻突然頓悟說，絞盡腦汁編故事，為什麼不從自己的故事著眼創作？畢竟真實的生活已經無比精彩。」

出生於台灣小鎮彰化永靖的陳思宏，家中排行第九，有七個姐姐、一個哥哥，從小深受中華傳統「家文化」的影響，後到德國柏林留學定居，開始體驗中西文化的碰撞、現代和封建思想的交疊。而「鬼地方」的故事便是取材於自己，他塑造的主角「陳天宏」因故從柏林回到家鄉永靖，面對三代家族成員的複雜關係和感情糾葛，故事藉由人鬼視角的不斷切換，流露內心對於家族相愛相殺和時代無情發展的無奈心境。

陳思宏24日於紐約公共圖書館的講座中，同近60名讀者講述自己的創作理念，並介紹中元節和台灣的鬼月禁忌、「鬼」在台灣日常生活中的重要影響力、以及這種在地文化對自己創作的深刻影響。現場讀者對小說類自傳式創作方式充滿興趣，陳思宏也大方分享自己在混淆小說和現實創作上的心得體會。

讀者也可在25日下午4時至5時半於皇后區公共圖書館貝賽分館、26日下午2時半至4時於市大亨特學院(Hunter College)The Leona & Marcy Chanin Language Center，B126教室 (Hunter West Building)參與講座，後者報名網址：https://bit.ly/3ssH7cS。27日下午4時半於喬治華盛頓大學(George Washington University)現場和線上講座，網址：https://bit.ly/3gH4dti。

旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」(Ghost Town)英文北美版本於25日...
旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」(Ghost Town)英文北美版本於25日上市。(記者張心／攝影)
旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」(Ghost Town)英文北美版本於25日...
旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」(Ghost Town)英文北美版本於25日上市。（經文處提供）
陳思宏受邀到紐約公共圖書館分享台灣記憶和原生家庭對個人創作的深遠影響。（經文處提...
陳思宏受邀到紐約公共圖書館分享台灣記憶和原生家庭對個人創作的深遠影響。（經文處提供）

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