台灣作家陳思宏攜「鬼地方」紐約開講

陳思宏24日於經文處介紹其長篇小說「鬼地方」創作故事。(記者張心／攝影)

旅德台灣作家陳思宏長篇小說 「鬼地方」(Ghost Town)英文北美精裝版本25日上市，24日他受邀到訪駐紐約台北經濟文化辦事處和紐約公共圖書館 (New York Public Library)，分享台灣記憶和原生家庭對個人創作的深遠影響；他的新作「樓上的好人」也在當日獲得台灣文學獎之金典獎。

「鬼地方」自2019年於台灣推出以來反響熱烈，相繼榮獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，並被翻譯為韓文、越南文、義大利 文等，歷經14次印刷。今年8月，「鬼地方」在英國發行英文版平裝本，25日再於美國推出精裝本，並被「紐約時報」選入秋季書單(The New Season Book Listing)。

陳思宏說，「鬼地方」並非自己20幾歲開始專業寫作時就「握在心尖」的故事，而是隨著年歲增長、閱歷增加，30歲後開始回憶和反思的「鄉土情節」，「近幾年有句很流行的話「越在地、越國際」，這本小說能夠走出台灣、走向全球，也跟我自己在某一刻突然頓悟說，絞盡腦汁編故事，為什麼不從自己的故事著眼創作？畢竟真實的生活已經無比精彩。」

出生於台灣小鎮彰化永靖的陳思宏，家中排行第九，有七個姐姐、一個哥哥，從小深受中華傳統「家文化」的影響，後到德國柏林留學定居，開始體驗中西文化的碰撞、現代和封建思想的交疊。而「鬼地方」的故事便是取材於自己，他塑造的主角「陳天宏」因故從柏林回到家鄉永靖，面對三代家族成員的複雜關係和感情糾葛，故事藉由人鬼視角的不斷切換，流露內心對於家族相愛相殺和時代無情發展的無奈心境。

陳思宏24日於紐約公共圖書館的講座中，同近60名讀者講述自己的創作理念，並介紹中元節和台灣的鬼月禁忌、「鬼」在台灣日常生活中的重要影響力、以及這種在地文化對自己創作的深刻影響。現場讀者對小說類自傳式創作方式充滿興趣，陳思宏也大方分享自己在混淆小說和現實創作上的心得體會。