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紐約客談／華人公園聚賭 家醜再度遠播

紐約客談

家醜外揚，華人惡習又鬧上英文媒體版面，這次還扯上孫中山，真是有面子。

華埠哥倫布公園的戶外賭場近日被抄，與平常躲在同鄉會打麻將、牌九不同，這回是光天化日之下，在公園聚賭。英文媒體報導，該處以有孫中山銅像聞名，公園裡的桌子原本是供人下棋娛樂，但某些說廣東話及其他方言的華人，無視他人需要休閒空間，大咧咧地搭起帳棚，刁著菸發牌，包含許多中年男女，熟練地抽牌、叫牌，宛如賭場常客，天黑了還不願散去，在公園一角另闢戰場。問他們為何不去賭場玩，他們回答，太遠了。

類似的行為，其實過去布碌崙、皇后區華人集居區的公園都曾發生過。遠遠只見一圈圈圍觀群眾，還以為是有下棋高手在此過招。路人習以為常、視若無睹。但有時也有老婆不滿丈夫遊手好閒，整天賭錢而報警。

華埠場景似曾相識，這些賭桌其實不是民眾自發小賭怡情，而是有組織的行為，因為發牌莊家常是固定幾人。公園賭錢依法只是行為不檢的輕罪，但開賭場就屬於重罪，可罰款、入監。

記得不久前，華埠居民還整天抱怨公園被遊民罷占，吸毒、抽大麻，製造髒亂，有治安隱憂，也對來公園玩耍的小孩有不良影響。沒想到這地盤轉眼易主，遍地菸蒂、公然聚賭，也不擔心被小孩看到了。當然，相信賭徒只占少數，只能說是華埠的另一公害。

看看賭桌旁孫中山銅像的「天下為公」四個大字，真有點諷刺。還是老話一句，十賭九輸。賭博容易上癮，許多餐館老闆賠上一生心血，也曾造成太多華人家庭悲劇，後悔莫及。

（紐約客談，每周二至周六見報）

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