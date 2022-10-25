打擊槍枝暴力 霍楚撥款擴大施行紅旗法

紐約州長霍楚聯合州檢察長詹樂霞宣布，將繼續大幅擴大「紅旗法」的施行範圍。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)聯合州檢察長詹樂霞(Letitia James)24日宣布，將繼續大幅擴大「紅旗法」(red flag laws) 的施行範圍，為全州警察 增加460萬元撥款控槍，並在上州七座城市投資2800萬元打擊槍枝犯罪。

霍楚表示，自「紅旗法」今年初擴大施行範圍以來，全州極端危機保護令(ERPO,Extreme Risk Protection Orders)在四個月內就增加了1908份，比「紅旗法」2019年8月25日生效以後發出的保護令增加一倍以上，「我將與州檢察長和州警廳密切合作，繼續確保「紅旗法」的大規模推廣，以打擊槍枝暴力並挽救民眾性命。」

「紅旗法」核心在於賦予警察權力，使警察可以從有跡象對自己或他人構成威脅的擁槍者手中，扣押他們的槍枝。目前，警察需向法院自行申請ERPO，但隨著申請的急劇增加，需要更多的法律專業人士協助「紅旗法」的有效進行，「我們將撥款460萬元，幫助州檢察長辦公室新雇用幾十個法律專員，加快ERPO的申請審核速度。」詹樂霞表示。

與此同時，紐約上州 的奧巴尼(Albany)、水牛城(Buffalo)、弗農山(Mount Vernon)、紐堡(Newburgh)、羅徹底特(Rochester)、雪城(Syracuse)、揚克斯市(Yonkers)這七座城市，分別獲得400萬元、合計2800萬元的撥款以用於打擊槍枝犯罪。

霍楚表示，這2800萬元通過「RISE項目」(Project RISE, Respond, Invest, Sustain and Empower)提供，每所城市獲得的400萬元中，200萬元直接給予社區組織，以實施、擴大和改善預防槍枝暴力服務；另200萬元則作為城市政府資金，以應用於加強公共安全的社會服務。

距離州長選舉近兩周，隨著民調顯示，公共安全已成為選民最關心的議題，霍楚和李修頓在公開場合談論犯罪問題改善措施的頻次大增。霍楚24日推出的打擊槍枝舉措與她上周五推出的「安全」競選廣告承諾大致相同，即首要打擊槍枝犯罪，繼而對保釋法進行改革，並治療犯罪分子的精神疾病，恢復社會治安。