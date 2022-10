亞太裔博物館籌建委員 2亞裔鄺瑛瑛、金德彥入選

珠江百貨總裁鄺瑛瑛。(取自珠江百貨官網)

由國會議員孟昭文 等提出的建立亞太裔國家博物館 的提案,已由總統拜登簽字成法。近日,聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及孟昭文,共同任命活躍在紐約的兩名亞裔 ——珠江百貨華裔總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)以及紐約市小商業局韓裔局長金德彥(Kevin Kim),進入由八人組成的專家委員會,研究如何籌建、運營及維護該博物館。

這項由孟昭文等提出、全名為「研究創建美國國家亞太歷史文化博物館委員會」(Commission to Study the Potential Creation of a National Museum of Asian Pacific American History and Culture Act)的H.R.3525法案,6月由總統拜登簽字成法,建議成立一個由八位專家組成的委員會,研究籌建全國首個亞太裔博物館的可行性,以及博物館是否應屬華府國家博物館群的史密森學會(Smithsonian Institution)旗下。

按法案規定,八位專家將由眾議院議長、眾議院少數黨領袖、參院多數黨及少數黨領袖共同任命,負責向總統和國會提交一份有關博物館的可行性報告及建議,調研時間約為18個月。舒默及孟昭文則在近日,任命上述兩人。

舒默及孟昭文表示,亞裔在美國歷史上有深遠的影響,在文化、商業、公共服務和社區方面有重要貢獻,鄺瑛瑛和金德彥的個人及專業經驗將有裨益。

紐約市小商業局局長金德彥。(取自市小商業局官網)

金德彥為韓裔移民二代,在皇后區出生長大並就讀當地公校,他是紐約市小商業局局長,紐約亞裔律師協會的成員以及美國總統「亞太裔諮詢委員會」成員,此前,他也是紐約州酒類管理局第一位亞裔局長。

鄺瑛瑛是菲律賓華僑,在紐約長大,曾就讀史岱文森高中,是曼哈頓華埠珠江百貨總裁,珠江百貨在1971年創立,之後成為亞裔文化的象徵及亞裔尋根的橋梁。她曾是民事訴訟律師、聯邦司法助理和兼職法律教授。