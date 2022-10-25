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地鐵隨機爆頭遊戲再起？今年惡性攻擊案件頻傳已9起

記者鄭怡嫣／紐約報導
嫌犯麥可瑞犯案後逃逸，最終被捕。(市警局提供)
嫌犯麥可瑞犯案後逃逸，最終被捕。(市警局提供)

紐約市地鐵惡性攻擊事件近日連發，一名前科累累、曾服刑20年的男子，日前將一名素不相識的乘客推下布碌崙(布魯克林)的站台，另一起攻擊案據信與曾風行的「隨機爆頭遊戲」(knockout game)有關。與去年同期相比，地鐵犯罪率飆升40%，今年已有九起地鐵凶殺案。

根據市警局，21日下午2時40分，在布碌崙(布魯克林)布什維克(Bushwick)L線月台，32歲的馬丁(David Martin)正打算搭地鐵去曼哈頓上班，一位陌生男子跑上前，猛力將他推倒，馬丁跌落鐵軌，鎖骨破裂，臉部腫脹。警方根據現場監控錄像及面部識別技術，鎖定41歲的男嫌麥可瑞(Lamale McRae)，並於24日在其位於布碌崙的住處逮捕。

嫌犯麥可瑞無故將人推下站台。(市警局提供)
嫌犯麥可瑞無故將人推下站台。(市警局提供)

據悉，麥可瑞被控企圖謀殺、攻擊、威脅他人安全(Reckless Endangerment)、騷擾等罪。他前科累累，有超過20次的被捕紀錄，1997年曾因在布朗士犯下的一起搶劫及企圖謀殺案坐牢近20年，家人也將他視為威脅，還表示他有心理疾病史。

另兩起案件則據信與「隨機爆頭遊戲」有關，這是在社交媒體上流傳的一種挑戰，目標是僅用一拳打倒陌生人，使之失去意識。23日晚9時45分，在布朗士大廣場道(Grand Concourse)4號線站台，一名62歲的乘客被陌生男子一拳擊倒，摔下鐵軌。警方24日表示，21歲的嫌犯史密斯(Deshaun Smith)已經被捕，遭控攻擊、騷擾及威脅他人安全罪，本月6日，他還因竊走51歲母親的鑰匙、打傷母親被逮捕。

上周，在布碌崙布萊頓海灘(Brighton Beach)，一名退休警員的後腦遭到一拳爆擊，據信也與爆頭遊戲有關；此外同樣在上周，一名26歲的男子被推下布朗士的地鐵站台，另一名48歲男子則與人發生爭執，被推落皇后區傑克遜高地地鐵站致死。

最新數據顯示，與去年同期相比，地鐵犯罪率飆升40%，今年已有九起與地鐵相關的凶殺案，為近25年最高，其中四起均發生在本月。

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