洛克菲勒中心墨西哥周 10/27展出亡靈節藝術作品

洛克菲勒中心將舉辦一年一度的「墨西哥周」，慶祝亡靈節。(記者和釗宇／攝影)

洛克菲勒中心將於10月27日至11月2日舉辦一年一度的「墨西哥 周」(Mexico Week)，期間恰逢西語裔傳統節日亡靈節，將舉辦一系列藝術活動，並展示亡靈節相關的藝術作品。

這是紐約市 第二次舉辦「墨西哥周」活動，該活動由墨西哥駐紐約總領館和墨西哥文化研究所(Mexican Cultural Institute)合作主辦，慶祝墨西哥獨立，去年展出的藝術作品包括由墨西哥傳統雕塑 工藝築成的高達11呎的巨龍和13.5呎的羽毛美洲虎等。

從10月27日至11月2日，洛克菲勒中心頂層觀景台將展出亡靈節主題藝術雕塑展，由藝術家門查卡(Cesar Menchaca)設計，購票參觀觀景台的遊客都可看到；洛克菲勒廣場還將舉行墨西哥傳統的露天市場活動，將展出一系列亡靈節主題的墨西哥藝術作品，民眾還可品感受龍舌蘭酒的藝術，時間為10月28日至30日每天早11時至晚10時，以及10月31日至11月2日的下午4時至晚10時。