格林威治村萬聖節遊行 驚奇恐怖回歸

格林威治村萬聖節遊行今年回歸，圖為往年的遊行圖片。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疫情減緩，紐約市萬聖節 活動全面回歸，除全市最大規模的「格林威治村萬聖節遊行 」回歸，還有鬼屋、南瓜燈展、寵物變裝賽等各類活動將在全市舉辦，營造驚奇恐怖氛圍。

被列為「死前一定要做的100件事之一」的第49屆格林威治村萬聖節遊行，將在31日(周一)回歸，今年的主題是「自由」，晚7時起，各花車方陣、樂隊木偶及精心打扮的參與者們，將由全女性「銅管皇后」樂團領隊，從第六大道與堅尼街(Canal St.)交口開始，沿第六大道一路向北行進，帶來蛇蟲鼠蟻、群魔亂舞的驚喜。

公園與植物園也是看南瓜的好地點，29日中午至下午5時，在位於皇后區Vernon大道32-01號的蘇格拉底雕塑公園，將舉辦萬聖節豐收節(Halloween Harvest Festival)，包含南瓜雕刻比賽、彈射土堆活動、寵物狗裝扮賽、創意服裝工作坊等活動，園內還設各國美食攤。30日下午5時，法拉盛緬街43-50號的皇后區植物園，也將舉辦「公園裡的萬聖節」活動，為全家帶來驚喜和歡樂。

每年僅在萬聖節開一個月、位於曼哈頓 百老匯(Broadway)359號的血腥山莊(Blood Manor)鬼屋，即日起至11月5日開放，占地5000平方呎的鬼屋，包括不死僵屍、屠宰盛宴等多個恐怖主題房間，11月4至5日，還有全黑暗主題鬼屋，14歲以下孩童，需陪同才能入內。被紐約時報稱為「曼哈頓最兇鬼宅」的曼哈頓東四街29號的「商人之家博物館」(Merchant's House Museum)，也在本月26日至31日晚6時30分起對外開放，參訪者需秉燭前行，探險陰森百年老宅。