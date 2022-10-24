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萬聖節買氣回溫 親子同樂

記者鄭怡嫣／紐約報導
華人家庭周末採購萬聖節服飾道具。(記者鄭怡嫣╱攝影)
華人家庭周末採購萬聖節服飾道具。(記者鄭怡嫣╱攝影)

根據最新統計，今年萬聖節的參與度將回歸疫情前，達到近70%，平均每人節日支出100元。節日前夕的周末，許多華人家長也忙著帶孩子到商場採購道具服飾，各式公主裝、超級英雄服裝銷路走俏。

全國零售聯盟(National Retail Federation)指，隨著疫情減緩，今年萬聖節的參與度將回歸疫前，升至約69%，平均每人預計支出100.45元，全美突破106億元，其中支出最多的為道具及服飾，對孩子們來說，最受歡迎的是蜘蛛俠、公主、女巫、鬼魂、超級英雄及蝙蝠俠等角色。

23日在皇后區大學點的派對城(Party City)，各族裔家庭戴著孩子，在500多件裝扮服裝及數百件配飾中精挑細選，商家表示，今年並未出現過去幾年的供應短缺問題，所有道具服裝一應俱全，派對城也雇用了2萬個臨時工來應對節日人潮。

與弟弟及家人閒逛、將滿九歲的劉Jessica表示，每年萬聖節，她與弟弟都會買不同的裝扮服，今年她買了公主服，弟弟則扮成吸血鬼，除沿街敲門玩「不給糖就搗蛋」(trick or treat)外，也會穿著服裝在就讀的第221小學參與節日活動。

從傑克森高地驅車過來、育有三兒的由佳表示，雖然派對城選擇多樣，但大多為美國超級英雄及迪士尼動畫片的裝扮，所以來此之前，已為孩子們在亞馬遜網購了實體店難買到的日本漫畫道具服，一套為今年網飛熱播動畫「間諜家家酒」(Spy Family)的人氣角色安妮亞的服裝，還為女兒搭配粉色假髮，一套為網飛另一日本動畫「咒術迴戰」中五條悟的服裝，來到派對城，想再挑些小配件。

許多大人、小孩都喜歡扮成蜘蛛俠。(Party City)
許多大人、小孩都喜歡扮成蜘蛛俠。(Party City)
華人家庭周末採購萬聖節服飾道具。(記者鄭怡嫣╱攝影)
華人家庭周末採購萬聖節服飾道具。(記者鄭怡嫣╱攝影)
迪士尼動畫Turning Red，造型討喜。(Amazon)
迪士尼動畫Turning Red，造型討喜。(Amazon)
動畫及電玩角色音速小子。(Party City)
動畫及電玩角色音速小子。(Party City)

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