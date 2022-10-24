萬聖節買氣回溫 親子同樂

華人家庭周末採購萬聖節服飾道具。(記者鄭怡嫣╱攝影)

根據最新統計，今年萬聖節 的參與度將回歸疫情 前，達到近70%，平均每人節日支出100元。節日前夕的周末，許多華人家長也忙著帶孩子到商場採購道具服飾，各式公主裝、超級英雄服裝銷路走俏。

全國零售聯盟(National Retail Federation)指，隨著疫情減緩，今年萬聖節的參與度將回歸疫前，升至約69%，平均每人預計支出100.45元，全美突破106億元，其中支出最多的為道具及服飾，對孩子們來說，最受歡迎的是蜘蛛俠、公主、女巫、鬼魂、超級英雄及蝙蝠俠等角色。

23日在皇后區大學點的派對城(Party City)，各族裔家庭戴著孩子，在500多件裝扮服裝及數百件配飾中精挑細選，商家表示，今年並未出現過去幾年的供應短缺問題，所有道具服裝一應俱全，派對城也雇用了2萬個臨時工來應對節日人潮。

與弟弟及家人閒逛、將滿九歲的劉Jessica表示，每年萬聖節，她與弟弟都會買不同的裝扮服，今年她買了公主服，弟弟則扮成吸血鬼，除沿街敲門玩「不給糖就搗蛋」(trick or treat)外，也會穿著服裝在就讀的第221小學參與節日活動。