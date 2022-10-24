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紐約州長普選 李修頓同意與霍楚只辯1場

記者和釗宇／紐約報導
霍楚。(美聯社)
霍楚。(美聯社)

紐約州長普選還有兩周就將舉行，現任州長霍楚(Kathy Hochul)和共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)將於25日(周二)晚7時參加選前唯一一場辯論；有數據顯示，迴避辯論可能已經成為民主黨的競選策略。

這場辯論由Spectrum News在佩斯大學(Pace University)主辦，全長約一小時；此前，李修頓一直施壓霍楚參加多場辯論，否則他就拒絕辯論，但霍楚一直不予理睬；李修頓23日終於改口，表示願意參加辯論，但仍稱霍楚「膽小」，只敢參加一場辯論。

李修頓在一份聲明中表示，「我已經厭倦呼籲霍楚接受多個媒體的辯論邀約，確保全州所有選民都能聽到他們關切的問題與答案；當晚辯論第一個問題，我就要問她：為什麼認為在有這麼多選民已經投票的情況下，只舉行一場僅一小時的辯論，是紐約州選民應該得到的。」

霍楚方面一開始對李修頓的要求視而不見，月前終於答應參加一場辯論；霍楚本人23日則解釋，即使只舉行一場辯論，在紐約州歷史上的州長選戰中也不多見，且因仍在管理紐約州，時間有限。

霍楚競選團隊發言人稱，李修頓此前不同意參加單一場辯論是在逃避，「很高興李修頓終於同意參加周二的辯論，霍楚期待展示她強有力的政績，並揭發李修頓危險的謊言。」

福斯新聞報導，民主黨今年期中選舉顯出頹勢，迴避辯論已成為競選策略；根據布魯金斯學會統計，2010年，全美競爭最激烈的五個聯邦參議員席位共舉行17場辯論，但今年只有七場，而且多數於不在籍選票已寄出後才舉行。

李修頓與霍楚將於25日進行選前唯一一場辯論。(歐新社)
李修頓與霍楚將於25日進行選前唯一一場辯論。(歐新社)

霍楚 紐約州 民主黨

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