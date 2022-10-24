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選人不選黨 居民聯盟背書9候選人 反對4公投

記者鄭怡嫣／紐約報導
普選前夕，居民聯盟宣布背書九位候選人，呼籲華人踴躍投票。(記者鄭怡嫣／攝影)
普選前夕，居民聯盟宣布背書九位候選人，呼籲華人踴躍投票。(記者鄭怡嫣／攝影)

11月8日普選在即，紐約市居民聯盟23日宣布，秉持社區安全、優質教育、亞裔平權等核心理念，背書州長共和黨候選人李修頓(Lee Zeldin)等九人，反對四項公投議題。

聯盟指，40名成員不記名投票選出九人，分別為州長與副州長共和黨候選人李修頓與埃斯波西托(Alison Esposito)、州檢察長共和黨亨利(Michael Henry)、第11及15選區民主黨州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)與艾達博(Joseph Addabbo)、第17選區共和黨州參議員拉貝拉(Vito LaBella)、第28、40及49選區共和黨州眾議員Michael Conigliaro、廖安怡與鄭永佳，以及第47選區民主黨州眾議員寇頓(William Colton)。

負責人臧東慧表示，2018年起，聯盟即以選人不選黨原則推薦候選人，反對現任州檢察長詹樂霞(Letitia James)，因她未做好本職工作，著重針對川普，成為政黨打手，罔顧治安惡化對華社的危害。

他表示，票選廖安怡，因支持保釋法的金兌錫令人失望。退伍軍人鄭永佳瞭解社區，理念與華社吻合。曲怡文雖多年服務社區，得到多位建制派民選官員支持，但擔憂她易成為黨內代理人，不會事事從華人利益出發；其對手退休警察拉貝拉自2018年參與特殊高中入學考保衛抗爭，熱心社區事務，更能代表華人理念。

對於州參議員劉醇逸，聯盟指他在保衛特殊高中時曾鼎力支持，保留高中就近入學權及最近的反抽籤入學制，也呼籲恢復擇優制；但也有成員強烈反應，他對保釋法的不作為甚至持支持態度，故未能達成壓倒多數的正式背書。

聯盟對此次四項公投議題均反對，如果過關恐將加重稅負，加劇亞裔與其他少數族裔對立，並進一步打壓中產階級，呼籲選民積極投票，並勿忘選票背面的公投問題。

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