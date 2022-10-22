李修頓白石鎮造勢活動 華人跨黨挺

李修頓(講話者)22日在皇后區白石鎮舉辦造勢活動，百餘名包括前對手小朱利安尼在內支持者到場支持，有部分華人在場上聲援。(記者牟蘭／攝影)

紐約州長共和黨 候選人李修頓(Lee Zeldin)22日在皇后區白石鎮舉辦造勢活動，百餘名包括前對手小朱利安尼(Andrew Giuliani)在內的支持者到場支持，有部分民主黨 籍華人到場聲援，盼望李修頓能改善紐約治安，並支持特殊高中入學考試。

李修頓與副手搭檔、共和黨副州長候選人埃斯波西托(Alison Esposito)，22日在白石鎮法蘭西斯路易斯公園舉辦造勢活動，當地選區的共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)與民主黨市議員霍頓(Robert Holden)致詞發言，以白人為主的百餘支持者到場聲援。

以個人身分參加集會的黃友興表示，他與多位華裔都是民主黨籍，但跨黨支持李修頓，認同他反對保釋金改革法案與遊民所計畫等，認為他可「幫助紐約市 重返正常」。

霍頓表示，他是市議會中為數不多有基本常識(Common Sense)的議員之一，點名批評紐約市的地鐵治安，期盼李修頓能夠改善。

無黨派團體亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷表示，紐約市目前的公共安全、通貨膨脹以及小房東收不到房租等，讓不少亞裔感到感到失望，她自去年8月首次與他會談後，認可他的政綱，稱讚他是一個「好的聆聽者」。

李修頓在會上批評當前的執政者沒有保護市民的財產、安全，更未提供自由，導致人口外移，呼籲選民在11月8日的普選投票做出改變，「州長霍楚(Kathy Hochul)甚至不明白為什麼，但你們知道原因，也能改正這些問題」。

若當選，李修頓說，他會在首日宣布紐約市進入「犯罪緊急狀態」(Crime Emergency)，取消保釋金改革法案，開除曼哈頓的檢察官(Alvin Bragg)以及指派新的檢察官調查養老院問題等。

任市警超過20年的埃斯波西托批評民主黨「粉飾太平」，指責保釋金改革政策以及紐約市惡化的治安，並承諾讓校園成為無仇恨地帶。