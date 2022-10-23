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人力中心50周年校友會

記者張晨／紐約報導
伍美娥(左起)、胡葦蓉、李芹妮和中心元老再聚。(記者張晨／攝影)
伍美娥(左起)、胡葦蓉、李芹妮和中心元老再聚。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠人力中心迎來50周年慶典，22日在企李士提街(Chrystie St.)55號的新址舉辦校友會，從70年代至今的數十名新老校友齊聚，感謝中心課程和就業指導給他們人生帶來的積極影響。

影音來源：記者張晨

胡葦蓉、李芹妮和伍美娥是1985年打字班的同學，已經花甲之年的三人當日一同來到校友聚會，見到昔日學習時的老行政總監王張令瑜激動擁抱。

胡葦蓉1982從上海來到紐約，在人力中心學習了五個月的打字和英語職業技能後，在當時位於世貿中心的泰華農民銀行(Thai Farmer Bank)找到了工作，一做就是18年；直到九一一恐襲發生後，她才轉而參加了公務員考試，加入市警成為了一名文職雇員。

64歲的李芹妮則在畢業後進入了安保健康保險(EmblemHealth)，直到2018年才退休，整整做了34年；伍美娥選擇自己當老闆開設了洗衣店。

「那時候的華裔移民不像菲律賓人、越南人，有一定的英文基礎，不懂語言、沒有技術很難融入。」三人說，但因為人力中心教授的職業必備技能課，讓她們走出了華人的衣廠、餐館行業，希望到了新環境也能夠入鄉隨俗，學習新知識讓她們更快融入了主流社會。

王張令瑜表示，她1975年加入人力中心，從1981年起擔任中心的行政總監，當時是想要幫助華埠輟學、加入幫派的青年人，在任期間積極與社區社團合作，深入了解社區，同時向政府申請經費撥款；僅三年的時間便擴大中心規模，受助者也擴展到了成人及職介培訓。

人力中心中文學校創始人楊甘保也來到現場，他表示，經歷2020年初的大火後，中心終於在新址和校友們歡聚一趟；從老一輩到新一代，承前啟下，不忘初心。

中心行政總監李康誠表示，中心幫助社區發展職業生涯，和培育小企業50載，從未忘記使命；希望更多學生能通過職業技能課程找到適合的工作領域，企李士提街55號的新址將在11月正式開放給公眾。

華埠 越南 就業

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