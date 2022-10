霍楚競選廣告打治安牌 網友不領情

霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題,強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治安貢獻。(截圖自霍楚YouTube競選廣告)

紐約州 長選舉進入白熱化,面對共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)的來勢洶洶,現任州長霍楚 (Kathy Hochul)在最新競選廣告中強調「安全」主題,展示民主黨在紐約州的控槍、保釋法改革和遊民 治療上的治安貢獻,但點讚數最高的網友留言卻是「紐約州是時候換個黨領導了」。

李修頓近月來將改善公共治安作為競選重點,在犯罪案發生後到現場召開記者會,控訴保釋法改革縱容犯罪造成治安惡化,吸引到不少民眾轉黨應援;根據21日最新民調,李修頓的支持率更首次超過霍楚。

近日霍楚競選團隊也發布以「安全」為主題的競選廣告,展現在任內治理全州治安的成績和願景;影片中,霍楚將其治安政績主要分為三部分,分別為「打擊非法槍枝」(Cracks Down on Illegal Guns)、「預算協議中強化保釋法」(New York Toughens Bail Law in Budget Agreement),以及「幫助有精神疾病的遊民」(Help For Homeless, Those Suffering With Mental Illness)。

關於治安願景,霍楚在廣告中表示說:「夜晚能安全地走路回家,乘地鐵時不再害怕,為每個孩子建立一個更安全的紐約。」

她在廣告中還說:「每個紐約人都值得生活在安全中,作為你們的州長,在你們感到安全之前,我不會停止工作。」

霍楚日前在主媒上,為自己在保釋法改革中所做的努力辯護,認為「已經做出了人們所期望的改變,但因為修訂後的保釋法幾個月前才生效,現在外界就給予評價似乎過於著急。」