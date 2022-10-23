我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

霍楚競選廣告打治安牌 網友不領情

記者張心／紐約報導
霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題，強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治安貢獻。(截圖自霍楚YouTube競選廣告)
霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題，強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治安貢獻。(截圖自霍楚YouTube競選廣告)

紐約州長選舉進入白熱化，面對共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)的來勢洶洶，現任州長霍楚(Kathy Hochul)在最新競選廣告中強調「安全」主題，展示民主黨在紐約州的控槍、保釋法改革和遊民治療上的治安貢獻，但點讚數最高的網友留言卻是「紐約州是時候換個黨領導了」。

李修頓近月來將改善公共治安作為競選重點，在犯罪案發生後到現場召開記者會，控訴保釋法改革縱容犯罪造成治安惡化，吸引到不少民眾轉黨應援；根據21日最新民調，李修頓的支持率更首次超過霍楚。

近日霍楚競選團隊也發布以「安全」為主題的競選廣告，展現在任內治理全州治安的成績和願景；影片中，霍楚將其治安政績主要分為三部分，分別為「打擊非法槍枝」(Cracks Down on Illegal Guns)、「預算協議中強化保釋法」(New York Toughens Bail Law in Budget Agreement)，以及「幫助有精神疾病的遊民」(Help For Homeless, Those Suffering With Mental Illness)。

關於治安願景，霍楚在廣告中表示說：「夜晚能安全地走路回家，乘地鐵時不再害怕，為每個孩子建立一個更安全的紐約。」

她在廣告中還說：「每個紐約人都值得生活在安全中，作為你們的州長，在你們感到安全之前，我不會停止工作。」

霍楚日前在主媒上，為自己在保釋法改革中所做的努力辯護，認為「已經做出了人們所期望的改變，但因為修訂後的保釋法幾個月前才生效，現在外界就給予評價似乎過於著急。」

事實上，網友們對她在治安上的所為仍未買帳；在她的最新競選廣告下，評論區多數為支持李修頓的貼文所覆蓋，且對民主黨的不滿主要集中在保釋法改革；其中，「紐約州是時候換個黨派領導了」(It's time to vote in a different party in NY)獲得網友最高數的按讚支持。

霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題，強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治...
霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題，強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治安貢獻。(截圖自霍楚YouTube競選廣告)
網友們評論，展示出對民主黨的不滿主要集中在保釋法改革。(截圖自霍楚YouTube...
網友們評論，展示出對民主黨的不滿主要集中在保釋法改革。(截圖自霍楚YouTube競選廣告)
霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題，強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治...
霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題，強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治安貢獻。(截圖自霍楚YouTube競選廣告)
霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題，強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治...
霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題，強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治安貢獻。(截圖自霍楚YouTube競選廣告)
霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題，強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治...
霍楚的最新競選廣告以「安全」為主題，強調在任內對控槍、保釋法和遊民治療上所做的治安貢獻。(截圖自霍楚YouTube競選廣告)

霍楚 紐約州 遊民

上一則

砍特殊高中預算 500華裔家長抵制

下一則

身分遭盜、手機被鎖 銀行帳戶也進不去 華男周末驚魂

延伸閱讀

通膨高+鄰近節日季 紐約糧食券加碼

通膨高+鄰近節日季 紐約糧食券加碼
紐約州長選舉 李修頓支持率首超霍楚

紐約州長選舉 李修頓支持率首超霍楚
樹葉陸續變色 紐約州秋景繽紛

樹葉陸續變色 紐約州秋景繽紛
小室圭終於考上紐約州律師 薪水3級跳 最棒愛妻生日禮

小室圭終於考上紐約州律師 薪水3級跳 最棒愛妻生日禮
期中選舉廣告費達75億元 比2018年多近1倍

期中選舉廣告費達75億元 比2018年多近1倍

熱門新聞

亞裔男子並未示弱，兩人面對面對峙，彼此相距只有幾吋。(視頻截圖)

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

2022-10-16 13:15
安全忠涉嫌參與獵狐行動，非法充當外國政府代理人被逮捕。(本報檔案照)

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

2022-10-21 02:30
Solmet集團CEO鄭森表示，這一顆超級能源晶體將會改變世界格局。

Solmet超級綠能技術 終結能源危機的新發明

2022-10-05 01:00
受傷的華男大腿被捅後跑到街上求救，並坐在地上休息，留下血跡。(記者顏潔恩／攝影)

紐約8大道華男在家遭捅上街求救 滿地血跡

2022-10-22 14:35
張曉寧(黃色囚衣者)14日身穿正常的黃色囚服，梳馬尾辮，在辯護律師與中文翻譯的陪同下上庭。(法院Pool Photo，John M. Mantel攝影)

涉殺華裔律師李進進 女嫌精神鑑定

2022-10-15 11:51
紐約市教育局成立的公校預算特別工作組，計畫大力減少特殊高中經費，將資金重點轉向遊民家庭學生。(記者張心／攝影)

紐約市擬大減特殊高中經費 公校預算將偏重遊民家庭學生

2022-10-16 07:23

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適