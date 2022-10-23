砍特殊高中預算 500華裔家長抵制

市教育局公校預算工作組將在31日向市教育總監提出削減特殊高中經費。圖為史岱文森高中。(美聯社)

紐約市教育局(DOE)公校 預算工作組新定案的經費重塑規畫，預計將於31日(周一)向市教育總監提出，其中確定取消特殊高中 的撥款組合(Portfolio Funding)、削減經費，遭近500位華人家長致信抵制。

該公校預算特別工作組旨在改變全市當前的公平學生資助公式(Fair Student Funding Formula)，重新規畫紐約市所有公校的支出，改變方向遵循削減特殊高中經費，轉而資助包括遊民在內的低收入 家庭學生，最新披露的具體議案中，「取消特殊高中等代表性公校的撥款組合」成為改變重點。

華裔家長、居民聯盟共同創始人臧東慧表示，這代表著特殊高中每位學生將每年減少約1049元的經費；具體來看，布碌崙科技高中(Brooklyn Technical High School)每年將減少620萬元撥款；史岱文森高中(Stuyvesant High School)將砍350萬元；布朗士科學高中(Bronx High School of Science)將砍310萬元；「少了這麼多經費，學校必然會裁掉資深教師，轉而聘用年輕教師」。

事實上根據當前的預算公式，特殊高中所能獲得經費，已經比低收入家庭學生占比多的學校還少；該公式由州府和市府的資金組合而成，按照學校的錄取人數和學生質量進行分配，低收入、殘疾學生多的學校，將獲得比其他學校多約40%的資金。

華裔家長、亞潮聯盟共同創辦人朱雅婷說：「這就是為什麼華人聚集的優秀公校，所得經費少於學區平均水平。」

「這是一種反向歧視。」家長陳先生說，其他公校家長在得知消息後，紛紛致函給公校預算工作組，反對將本就獲得較少經費的特殊高中，再削減預算。

陳先生表示，反對家長在信中與工作組說明，絕大多數的特殊高中學生也來自低收入家庭，譬如很多華裔移民打工家庭，在經濟困難的情況下，還集聚所有的資源支持孩子上學，希望下一代能出人頭地，改變經濟貧困的命運。