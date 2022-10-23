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疫後最大…華埠街坊文化節 千人同歡

記者張晨／紐約報導
數十個演出團體先後上台，帶來了各式的歌舞表演。(記者張晨／攝影)
數十個演出團體先後上台，帶來了各式的歌舞表演。(記者張晨／攝影)

為吸引遊客回歸，加速振興，包括世界日報在內數十家機構聯合協辦、贊助的「2022華埠街坊文化節」，22日在曼哈頓華埠地威臣街(Division St.)登場，作為疫後舉辦的首次大型活動，當地民選官員、參選人及各機構負責人代表均出席參加，歡迎遊客回到華埠感受當地美食及文化。

影音來源：記者張晨

當日活動從上午11時開始，遠遠便能聽到地威臣街鑼鼓喧天，民眾也早已在攤位前排隊領取贈品福利；數十個演出團體先後上台，不但有成人組，青少年和兒童組也帶來了各式的歌舞表演，多元化十足；街道的另一端則專門留出了兒童遊戲區，最後是社區排球隊場地，十幾名青年人在場中比賽激烈、揮汗如雨。

排球場地中，十幾名青年人比賽激烈，揮汗如雨。(記者張晨／攝影)
排球場地中，十幾名青年人比賽激烈，揮汗如雨。(記者張晨／攝影)

華埠以往的許多活動多以為社區內民眾提供服務資源為主，但此次街坊節則不同；根據主辦方，此活動立意為宣傳社區及中華文化為主，在疫情後吸引社區以外的人駐足，在享受秋日艷陽的同時帶動華埠經濟。

現場駐足的觀眾年齡、背景、族裔各異，一些華裔耆老推著輪椅，看到台上孩童的賣力演出不住拍手叫好；孩子們則坐在大人肩上，想要看到台上的表演；活動當天恰巧陽光和煦，也吸引了更多民眾到場同樂。

現場駐足的觀眾年齡、背景各異，拍手叫好熱情高。(記者張晨／攝影)
現場駐足的觀眾年齡、背景各異，拍手叫好熱情高。(記者張晨／攝影)

而地威臣街對面的宰也街(Doyers St.)，也在日前完成了地面大型公共藝術壁畫；許多慕名而來的遊客從勿街、披露街(Pell St.)通過宰也街來到包厘街，看到街坊節的熱鬧場景也順勢加入。

民選官員、參選人及各機構負責人代表均出席參加。(記者張晨／攝影)
民選官員、參選人及各機構負責人代表均出席參加。(記者張晨／攝影)

當天與會者包括中華總商會董事長梅犖生、中華總商會榮譽董事長于金山、華埠商業改進區執行總監陳作舟、市議員馬泰、州眾議員候選人李榮恩、市警督察吳銘恆；紐約安良工商總會會長江雋嵐，紐約崇正會主席朱天長、劉滿，全美李氏公所元老李可喬，以及眾多贊助商和參與單位代表等。

青少年和兒童組也獻上團體舞，多元化十足。(記者張晨／攝影)
青少年和兒童組也獻上團體舞，多元化十足。(記者張晨／攝影)
民選官員、參選人及各機構負責人代表均出席參加。(記者張晨／攝影)
民選官員、參選人及各機構負責人代表均出席參加。(記者張晨／攝影)

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