紐約花燈展「東遊記」 即日起展出

今年史島燈展加入西遊記元素。(取自官網)

一年一度在史泰登島 舉辦的「紐約花燈展」(NYC Winter Lantern Festival)如期回歸，根據主辦方，今年燈展規模為史上最大，本屆主題為「東遊記」，旨在將中華文化引入西方世界；中國駐紐約總領事黃屏等嘉賓日前參加開幕儀式，宣布有中華傳統文化元素的燈組向公眾亮相，將大放異彩。

已在史島舉行第四年的燈展，今年的主題為「東遊記」(Journey to the East)，除有以往受歡迎的燈展回歸外，此次還將展現中國兩大文化瑰寶「山海經」及「西遊記」中的傳統元素，為民眾帶來前所未有的奇幻花燈秀。

今年史島燈展加入西遊記元素。(取自官網)

紐約花燈展是中國駐紐約旅遊辦事處一年一度的旗艦項目，今年的燈展升級，從中國聘請數多位手工藝人精心製作，給民眾帶來有別以往的視覺體驗。

已第三年參與燈展的黃屏在致詞中表示，很高興主辦方利用這樣的形式將中華文化帶到美國，並受到當地人的歡迎，為美中兩國促進文化、歷史和風俗的交流提供更多機會。

他說，「西遊記」意指到西方取經、向西方學習，而「山海經」是中國對於大自然和世界的認識，兩個都是有趣的神話故事，相信會給民眾帶來更深的中國文化認識。

今年的燈展已不再在史泰登島溫港文化中心植物園 舉行，改在史島大學醫院社區公園(Staten Island University Hospital Community Park)舉辦，地址是史島Richmond Terrace 75號，展出時間將持續到明年1月8日，入場門票為18元至29元不等。