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哥倫布公園賭博規模空前 公園局聯合5分局拆帳篷開罰單

記者張晨／紐約即時報導
華埠哥倫布公園帳篷周圍竟被圍上塑料布，每個帳篷不同遊戲，並設有莊家發牌，籌碼、現金滿場。市公園局與轄區市警五分局22日展開執法，拆除帳篷，沒收賭具，並開出罰單。（記者張晨／攝影）
華埠哥倫布公園帳篷周圍竟被圍上塑料布，每個帳篷不同遊戲，並設有莊家發牌，籌碼、現金滿場。市公園局與轄區市警五分局22日展開執法，拆除帳篷，沒收賭具，並開出罰單。（記者張晨／攝影）

華埠哥倫布(Columbus Park)公園民眾聚眾賭博的情況從夏季支起乘涼帳篷後便每況愈下，近日帳篷周圍竟被圍上塑料布，每個帳篷不同遊戲，並設有莊家發牌，籌碼、現金滿場；市公園局與轄區市警五分局22日展開執法，拆除帳篷，沒收賭具，並開出罰單。

記者當日下午在執法前走訪了公園，許多參賭者戴著口罩或抽著煙，在被塑料布裹挾的帳篷下擠作一團，七人一組地玩著牌九、21點等賭遊；參與者均為華裔，下注時有人會拿百元現鈔，有人則使用籌碼；有莊家把玩家輸掉的錢塞進褲袋，有時一手牌能賺四位數——而這種行為在市公園中被視為非法。

在過去的一周內，市警和當地民選官員辦公室頻繁接到報警和投訴，稱賭博行為在公園中愈演愈烈，不顧休閒者和遊客的感受公然占地，高聲叫價。

22日下午3時30分許，公園局十名員工以及五分局六名到達園外，先在外面做了簡單的工作部署後便進入了公園；先後拆掉了近十頂帳篷，用推車將搭建材料和賭具一併沒收，運出園外；並給留在現場的賭客開出了罰單。

根據紐約州法律，宣傳賭博活動被視為重罪，定罪可能面臨最高四年的監禁和5000元罰款；州憲法也禁止賭博活動，在市公園中，即使朋友之間賭幾塊錢都可能被視為違法，違規者也可被控妨礙治安罪。

但與其他社區不同的是，華埠有著很長的賭博歷史，疫情前許多人乘坐大巴前往賭場賺取微薄的佣金；也有在高強度的工作後，到賭場發洩解壓；但據悉，疫情後許多人不願再坐幾個小時的車到賭場去，而是口耳相傳的在公園裡建起了群落。

市公園局與轄區市警五分局22日展開執法，拆除帳篷，沒收賭具，並開出罰單。（記者張...
市公園局與轄區市警五分局22日展開執法，拆除帳篷，沒收賭具，並開出罰單。（記者張晨／攝影）
華埠哥倫布公園帳篷周圍竟被圍上塑料布，每個帳篷不同遊戲，並設有莊家發牌，籌碼、現...
華埠哥倫布公園帳篷周圍竟被圍上塑料布，每個帳篷不同遊戲，並設有莊家發牌，籌碼、現金滿場。（記者張晨／攝影）
華埠哥倫布公園帳篷周圍竟被圍上塑料布，每個帳篷不同遊戲，並設有莊家發牌，籌碼、現...
華埠哥倫布公園帳篷周圍竟被圍上塑料布，每個帳篷不同遊戲，並設有莊家發牌，籌碼、現金滿場。（記者張晨／攝影）
華埠哥倫布公園帳篷周圍竟被圍上塑料布，每個帳篷不同遊戲，並設有莊家發牌，籌碼、現...
華埠哥倫布公園帳篷周圍竟被圍上塑料布，每個帳篷不同遊戲，並設有莊家發牌，籌碼、現金滿場。（記者張晨／攝影）
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