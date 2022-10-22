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地鐵罪案頻傳 亞當斯：紐約人別做低頭族 要警覺

記者張晨／紐約報導
紐約市地鐵罪案頻發，亞當斯呼籲民眾關手機、摘耳機，保持警覺。(記者張晨／攝影)
紐約市地鐵罪案頻發，亞當斯呼籲民眾關手機、摘耳機，保持警覺。(記者張晨／攝影)

紐約市21日再發生一起地鐵推人案，面對地鐵系統頻發的暴力案件，市長亞當斯(Eric Adams)21日接受採訪時表示，紐約人不應該做「低頭族」，而是應該「關掉手機、摘下耳機，時刻保持警惕」。

亞當斯當日早接受電視媒體「早安紐約」採訪時，再一次被問到地鐵安全問題，主持人表示，自己都一年沒有搭過地鐵，因為害怕隨時會成為受害者，這是「生活質量下降」。

亞當斯則回應，民眾在搭地鐵時，不要用消音耳機，不要只顧低頭看手機；他說，市府也及時做了宣導，發布相關視頻和信息，告訴通勤客們要時刻留意周圍發生了什麼，以及正在發生什麼。

到處是流浪漢 場面混亂

亞當斯在今年初上任的第一天，就曾選擇搭地鐵上班，他當時說，「我也覺得不安全，我看到到處都是流浪漢，人們在列車上大喊大叫，場面非常混亂。」

亞當斯今年至今一直在推動一種敘事，即「犯罪確實是問題」，政府必須讓人們在捷運系統中感到安全；他也說，「當我們處理犯罪問題時，也必須顧及人們感到不安全的事實。」

鎖定精神疾病 問題待解

但局面似乎一直未有好轉，近日面對媒體蜂擁而至的發問，亞當斯將話鋒對準了「心理健康問題」，稱那才是導致地鐵暴力案件持續數月的原因。

「如果你穿著忍者服，拿著劍到處跑，那一定是出了問題」；日前在下城地鐵站，一名男子身穿忍者服裝、手持武士刀，與其他乘客發生爭執，後用刀鞘擊打了受害者的頭部逃逸；而年初「高慧民在時報廣場被推入鐵軌致死，嫌犯也同樣被長年的精神疾病所困擾。」

亞當斯說，市府正尋求加強應對辦法，並將在近日內宣布新的應對措施，以對抗未經治療的精神疾病患者和地鐵遊民。

今年截止目前已發生九起地鐵系統致死案，高於2021年報告的六起和2020年的兩起。

地鐵站 亞當斯 手機

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