糧食券被盜沒補償 國會議員籲改革

紐約州國會議員要求農業部(USDA)加強對糧食券受益人的保護。(記者胡聲橋／攝影)

在近四個月內，光是紐約州 就有逾2200戶家庭的糧食券 被盜；紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)、國會眾議員孟昭文和維樂貴絲(Nydia Velazquez)近日要求美國農業部(USDA)應加強對糧食券(SNAP)受益人的保護，提供賠償。

根據統計，自今年6月以來，紐約州有超過2200戶家庭的糧食券被盜，總計金額超過31萬2000美元，而包括紐約在內，全國至少有九個州報告了糧食券被盜刷的現象；麻州的糧食券失竊金額更是高達100萬元。

按照目前的法規，糧食券福利 金失竊後，政府將不予補償，這與信用卡不同，因為在制定糧食券福利金失竊政策時，仍使用紙質食品券。

包括陸天娜、孟昭文和維樂貴絲等國會議員，為此呼籲美國農業部應修改法規，以便各州有能力為糧食券失竊者提供賠償。

陸天娜說，許多低收入家庭會因為糧食券被竊而挨餓，這些犯罪分子針對的是最脆弱的人群，當局應改變現行法規，彌補糧食券福利金被盜而無法補償的缺陷，更呼籲農業部按現代標準制定相關法規，制止盜竊行為。

盜用糧食券的問題使糧食短缺狀況惡化，孟昭文說，糧食券被盜者無法得到賠償是不可接受的。

維樂貴絲表示，糧食券對於那些弱勢人群來說是生命線，這些不法分子利用這一點來奪取他們的權利，當局必須對糧食券提供強有力的保護。

據了解，這些盜用糧食券的不法分子，通常會在自動取款機或銷售點的刷卡機上安裝一個盜刷設備，民眾在刷卡時，糧食券使用者的登錄信息和卡內數據就會被盜取，不法分子再利用信息複製卡片，到別的商店刷卡購物。

與信用卡、金融卡不同的是，糧食卡不受聯邦電子資金轉移法(EFTA)和E條例的保護，在未經授權的電子交易中受到的損失不獲賠償。