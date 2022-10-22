通膨高+鄰近節日季 紐約糧食券加碼
因通貨膨脹緊俏且節日季鄰近，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布，移民家庭、弱勢群體依賴的糧食券援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)將在本月增加一筆補助撥款，以確保紐約人不會因食品供應不足而餓肚子。
該筆緊急援助補充金(The emergency assistance supplement)將提供給所有享SNAP福利的家庭，包括那些通常每月領取允許限度內最高津貼的家庭；已經接近或已經達到最高補助水平的家庭——四口之家的補助標準為939元，將獲得至少95元的補充補助。
紐約市以外持糧食券的家庭目前已收到額外補助，紐約市五區的糧食券的家庭，將在24日(周一)至28日(周四)之間獲得補助。
和往常一樣，該筆款項將直接轉至受助人現有的電子福利交易(Electronic Benefit Transfer)帳戶，並可使用其現有的卡片使用；與普通的糧食券福利一樣，補充金可用於在授權零售商店購買食品，任何未使用的福利將自動延續到下個月。
霍楚表示，援助補充金不但對低收入和移民社區對抗食品供應不安全起到了至關重要的作用，也為州經濟復甦發揮著餘熱——自1月以來已為經濟注入了超過20億元的資金，SNAP每消費1元，就能產生1.54元的經濟活動；此次的援助金預計也將為經濟注入約2億3400萬元的刺激。
臨時救濟與殘障援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)主任蒂茨(Daniel W. Tietz)表示，疫情帶來的衝擊對低收入家庭的影響仍嚴重，今年夏天全州有約160多萬戶家庭、280多萬人加入了糧食券援助計畫，與去年同期相比增加了3.8%。
他指出，去年全州約有14%的人口依賴糧食券福利，其中超過一半的受助家庭有一個或多個孩子，約48%的受助家庭包括55歲以上的年長者或殘疾人。
上一則
糧食券被盜沒補償 國會議員籲改革
下一則
FB留言