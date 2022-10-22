通膨高+鄰近節日季 紐約糧食券加碼

紐約州糧食券受助者將在本月獲額外補助。(記者張晨／攝影)

因通貨膨脹緊俏且節日季鄰近，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布，移民家庭、弱勢群體依賴的糧食券 援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)將在本月增加一筆補助撥款，以確保紐約人不會因食品供應不足而餓肚子。

該筆緊急援助補充金(The emergency assistance supplement)將提供給所有享SNAP福利 的家庭，包括那些通常每月領取允許限度內最高津貼的家庭；已經接近或已經達到最高補助水平的家庭——四口之家的補助標準為939元，將獲得至少95元的補充補助。

紐約市以外持糧食券的家庭目前已收到額外補助，紐約市五區的糧食券的家庭，將在24日(周一)至28日(周四)之間獲得補助。

和往常一樣，該筆款項將直接轉至受助人現有的電子福利交易(Electronic Benefit Transfer)帳戶，並可使用其現有的卡片使用；與普通的糧食券福利一樣，補充金可用於在授權零售商店購買食品，任何未使用的福利將自動延續到下個月。

霍楚表示，援助補充金不但對低收入 和移民社區對抗食品供應不安全起到了至關重要的作用，也為州經濟復甦發揮著餘熱——自1月以來已為經濟注入了超過20億元的資金，SNAP每消費1元，就能產生1.54元的經濟活動；此次的援助金預計也將為經濟注入約2億3400萬元的刺激。

臨時救濟與殘障援助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)主任蒂茨(Daniel W. Tietz)表示，疫情帶來的衝擊對低收入家庭的影響仍嚴重，今年夏天全州有約160多萬戶家庭、280多萬人加入了糧食券援助計畫，與去年同期相比增加了3.8%。