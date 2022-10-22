紐約客談／吸大麻車禍增 無標準執法難

紐約娛樂大麻合法化 之後，街頭時常飄來陣陣大麻味，氣味惱人就算了，還有一種可怕的情況，循著氣味望去，抽大麻的人居然坐在汽車駕駛座上，擔心下一刻對方是否會開車上路。

更可怕的是，在高速公路開車，都能聞到味道，這只有兩種可能，附近有駕駛或乘客在車上抽大麻。如果是後者也就罷了；如果是前者，可得離遠點；若是兩者，真要禱告了，因為可能連提醒突發路況的人都沒有。腦中不禁會想起一些悲劇新聞事件，奧克拉荷馬州 3月一起車禍 ，16歲肇事駕駛血液無酒精反應，但卻有大麻成分，小轎車與卡車相撞，車上六名少女全數喪命。

也許是相關車禍變多，紐約州府開始尋求學界、業界提供大麻檢測之道，想比照酒駕、藥駕等違規處理。但這在許多早已開放的州，至今仍是難題，也不像血液、呼氣的酒精濃度，有公認標準可依循。

根據研究，酒駕導致死亡車禍機率比清醒者高17倍，但大麻僅高約1.8倍。一項公共安全資料分析，2000年至2018年，與大麻相關的死亡車禍，從9％升至22％，可見合法化浪潮影響及吸大麻上路的普遍性。

研究也發現，飲酒導致超速，吸大麻則會變慢動作。所以可以打趣地說，下次看到有車子龜速前進，可能不是在用手機，就是抽大麻了。抽大麻後會有幻覺，一般人都能感覺，此刻不應開車。但問題是政府也開放各種含大麻素的食品，要經過消化，反應比吸食慢出現，可能發現狀況不對時，早已在路上了。雖說是娛樂大麻，但可能害人害己，一點都不有趣。

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