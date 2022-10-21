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紐約下州賭場新執照 被爆圖利特定業者

記者和釗宇╱紐約報導
紐約下州新賭場執照，多方角逐，其利弊也看法分歧。(美聯社)
紐約下州新賭場執照，多方角逐，其利弊也看法分歧。(美聯社)

紐約州計畫在下州新核發三張賭場執照，招標工作即將啟動；知情人士透露，其中一座賭場將位於時報廣場，但百老匯劇院勞資雙方對賭場的態度大相逕庭；此外，獲得牌照呼聲極高的雲頂世界(Resorts World)和米高梅集團控制的皇都娛樂大賭場(Empire City Casino)，被指和州長霍楚(Kathy Hochul)有利益關聯。

紐約時報報導，開發商SL Green Realty Corporation和賭場業者凱撒娛樂公司(Caesars Entertainment)正積極爭取時報廣場餐館、零售業者和建築工人團體的支持；目前開發商擬將賭場選址在百老匯1515號，但也有人擔憂賭場將改變社區面貌，讓原本擁擠的街道更加擁擠。

此前，代表百老匯劇院業者和製片人的百老匯聯盟(Broadway League)已經致函其成員，表示不歡迎在時報廣場建賭場，「賭場將造成人流更加擁擠，這一社區的存在依靠百老匯劇院的成功，而賭場將破壞整個社區；百老匯劇院是帶動旅遊的關鍵，冒著破壞社區穩定的風險對紐約市有害。」

同時，百老匯本身也面臨窘境，疫情導致營收大幅下降；與資方不同，百老匯演員工會Actors’Equity Association支持建賭場，認為將改善社區的安全和環境，賭場申請方承諾增加安保、清潔人員，並增加監控攝像頭。

此外，目前紐約市已有的兩家電子遊戲賭場業者預計將可拿到新執照，包括雲頂世界和米高梅集團控制的皇都娛樂大賭場，可因此升格為有真人遊戲的賭場，但有報導指州長霍楚和州議會恐涉利益衝突。

紐約郵報報導，雲頂世界此前向霍楚競選團隊捐款超過5萬元，過去十年向各層級政客捐款約200萬元；而霍楚和州議會則在新財年預算案文本中明確寫道，已有賭場基礎設施可作為招標的標準之一，有利於這兩家目前正運營的賭場；但霍楚發言人表示，霍楚與預算案文本無關，因該文本為前州長葛謨時期就定下。

州博彩委員會(Gaming Commission)本月成立的賭場選址委員會(Gaming Facility Location Board)表示，新賭場競標將於明年1月6日開始，最早於明年下半年做出決定。

百老匯 霍楚 時報廣場

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