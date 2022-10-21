紐約客談／州府提高補貼犯罪受害者 本末倒置

紐約州 政府近日宣布提高對犯罪案件受害或倖存者的財務補助，稱因應通貨膨脹，結果是從500元漲到2500元，讓人懷疑為何不多花些心思在改善治安。

按照紐約州目前的犯罪率，人均2500元可能得撥上億的預算 ，好說話的民眾內心一定會對政府的「慷慨」感恩戴德，但稍微轉念想一下，這背後的施政邏輯仍讓人疑惑：為何有錢不拿來搞治安？而是默許罪犯繼續猖狂，等人走茶涼了再賠上體恤金？這到底是賠償金還是善後費？敢情是把納稅人交來保護自身安全的費用，變相以善後費奉還，還只是還了納稅的零頭？

相比於「慷慨」的賠償政策，民眾目前最希望看到的，不外乎是一個「有誠意」且能效果「立竿見影」的治安改善方略，但目前的兩黨似乎都難給出一份滿意的答卷。民主黨 雖然對著控槍法案「磨刀霍霍」，但卻避而不談被稱為「罪犯溫床」的保釋法改革；共和黨吶喊要廢除保釋法改革，但在控槍法案上卻是堅持「擁槍即人權」。

民眾對紐約州即將到來的州長選舉仍有許多觀望，智商正常的明眼人都能發現，當權者已淪為「效忠主義」而非「效忠正義」，堅持黨派信仰已變為做事的基準，連關乎民眾生命安全最重要的議題，也要在符合黨派利益的基礎，才敢在符合「主旋律」的情況下，「淺嘗輒止」地發聲或建言一番。試問在這樣的政治環境下，若非與選票上的人選有直接或間接的利益關係，誰會浪費寶貴的個人時間，在矮子裡拔個將軍出來呢？

（紐約客談，每周二至周六見報）