學生、遊民屢騷擾 史島華人商家不安

史島122分局日前聯合史島經濟發展局舉行警民會議。(讀者提供)

史島122分局日前聯合史島經濟發展局舉行警民會議，有不少華人 民眾參與；警方針對華人區商業街的情況作出匯報，近來收到民眾投訴，有不少青少年在放學後鬧事、以及遊民 問題等，呼籲商家若被騷擾，可馬上報警求助。

位於中島地區的新港巷(New Dorp Lane)近年有不少華人商家進駐，儘管當地商業街治安不差，但部分商家投訴，最近出現青少年鬧事、遊民遊蕩等問題；寶島德莊中餐館的業者指出，來自附近公校的一群學生在放學後，到其停車場的區域聚集，不停大聲喊叫、騷擾路人，有些還公然吸食大麻 。

業者向警方求助後，依建議加設鐵絲網圍籬，將人行道及停車場隔開，問題才稍微獲得緩解；另一方面，當地的遊民問題也加劇，特別是在晚間總有遊民在外遊蕩、喃喃自語，令商家感到不安。

122分局局長威爾森(Timothy Wilson)表示，新港巷大道治安相對不錯，入室盜竊、搶劫案等犯罪較少發生，但最近警方確實收到關於遊民問題的投訴電話；他說，若商家遇到有遊民在店門前抵賴不走，並嚴重騷擾他人，可第一時間報警，警方將派員處理。

當地市議員卡爾(David Carr)辦公室電話(718)980-1017，提醒商家若有其他問題可撥電反映，他將盡力協助。