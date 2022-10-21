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法拉盛中餐館海報頻遭破壞 商家憂治安

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛多家餐廳的戶外宣傳海報被他人撕毀；圖為損壞後。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛多家餐廳的戶外宣傳海報被他人撕毀；圖為損壞後。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛多家餐廳日前店外懸掛的宣傳海報被惡意損壞，「飯糰外賣」的紐約地區負責人近日指，多數被破壞的海報屬於他們幫助餐廳懸掛的廣告，印有各家特色餐點，均被一名陌生男子惡意破壞，損失近1萬元；餐飲業者表示，疫後生意難做，如今無故被他人損壞門面，更擔憂治安。

影音來源：飯糰提供

「飯糰外賣」紐約地區負責人陳經理指，他17日收到合作餐廳的投訴，指室外宣傳海報被惡意破壞，包括羅斯福大道的滿嘴香川菜、川霸王與一號食堂、王子街的季北川與利苑食坊等至少七家店；經查看監控錄像，一名陌生男子在當天凌晨5時到6時許，惡意損壞海報。

法拉盛多家餐廳的戶外宣傳海報被他人撕毀；圖為被損後。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛多家餐廳的戶外宣傳海報被他人撕毀；圖為被損後。(記者牟蘭／攝影)

陳經理說，飯糰外賣與當地餐廳合作，通過在戶外海報印製各家餐廳特色餐點，幫餐廳宣傳，去年至今，陸續幫部分餐廳增加海報內容，直到17日凌晨，一切良好；歹徒還損壞其他的中文海報，目前部分受害餐廳已報警。

川霸王業者陳女士指，17日上午開門營業後，發現店外「一塌糊塗」，大幅的海報被人摘下破壞，門前的宣傳海報也被摘掉，揉碎丟棄在一旁，只留下牆上醜陋的塗鴉；她說，近期治安變差，大白天甚至有人進店偷菜，自己的手機也被偷走，感到擔憂。

圖為被損前。(飯糰提供)
圖為被損前。(飯糰提供)

一號食堂的李女士表示，自家的海報也被無故破壞，批評疫後治安變差，指自家的玻璃在今年夏天被砸，遊民的數量激增，晚上常在附近遊蕩，呼籲警方增派夜間巡邏人手。

市警消息指，目前收到王子街一家餐廳在17日下午報警，指他人刑事毀壞店家的財物；監控錄像顯示一名陌生男子使用工具刀在當天凌晨5時左右，割壞海報，嫌犯為白人男子，作案時身穿黑色外套與牛仔褲與棒球帽。

法拉盛的中餐廳與外賣公司合作，在店外張貼印有自家特色美食的海報吸引顧客，但日前被...
法拉盛的中餐廳與外賣公司合作，在店外張貼印有自家特色美食的海報吸引顧客，但日前被他人破壞；圖為被損前。(飯糰提供)

陳經理指，目前已著手蒐集證據，準備全部提交給109分局報案；警方呼籲，知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。

法拉盛多家餐廳的戶外宣傳海報被他人撕毀；圖為被損後。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛多家餐廳的戶外宣傳海報被他人撕毀；圖為被損後。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛的中餐廳與外賣公司合作，在店外張貼印有自家特色美食的海報吸引顧客，但日前被...
法拉盛的中餐廳與外賣公司合作，在店外張貼印有自家特色美食的海報吸引顧客，但日前被他人破壞；圖為被損前。(飯糰提供)
法拉盛中餐廳與外賣公司合作的宣傳海報，近日接連被惡意破壞。圖為嫌疑人。(飯糰提供...
法拉盛中餐廳與外賣公司合作的宣傳海報，近日接連被惡意破壞。圖為嫌疑人。(飯糰提供)
法拉盛的中餐廳與外賣公司合作，在店外張貼印有自家特色美食的海報吸引顧客，但日前被...
法拉盛的中餐廳與外賣公司合作，在店外張貼印有自家特色美食的海報吸引顧客，但日前被他人破壞；圖為被損前。(飯糰提供)
法拉盛多家餐廳的戶外宣傳海報被他人撕毀；圖為被損後。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛多家餐廳的戶外宣傳海報被他人撕毀；圖為被損後。(記者牟蘭／攝影)
一號廚房的店外玻璃被他人砸壞。(記者牟蘭／攝影)
一號廚房的店外玻璃被他人砸壞。(記者牟蘭／攝影)

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