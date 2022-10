亞裔小學讀書會 劉醇逸推薦「花木蘭」

劉醇逸選擇巾幗英雄「花木蘭」的迪斯尼電影版本圖書作為朗誦範本,向現場近百名學童講述花木蘭的英勇事蹟。(記者張心/攝影)

社區組織「AAPI for Change」和「Super Happy Healthy Kids」19日晚在曼哈頓下東城雙文學校(PS 184)舉辦亞太裔讀書會,邀請現任州參議員、州參議會紐約市教育 委員會主席劉醇逸分享讀書經歷;劉醇逸選擇了巾幗英雄「花木蘭 」(Mulan)迪斯尼電影版本圖書作為朗誦範本,向現場近百名學童講述花木蘭的英勇事蹟,教育大家應該秉持「忠、勇、真」(Loyal, Brave, True)的做人理念。

劉醇逸表示,很高興能夠參加這樣有意義的活動,與孩子們聚集一堂感覺很開心;他畢業於公立學校,作為「公校的孩子」,在教育議題上有一腔熱情,擔任紐約市教育委員會主席的職務,也專注於全方位提升教育水準,為紐約市的孩子提供優質的公立教育。

談及為何選擇「花木蘭」作為推薦讀物,他認為花木蘭作為中國傳統文化的代表人物,是中華精神的象徵,對於在美國長大的華裔後代,花木蘭的精神有特殊意義,也希望更多的華裔後代能秉持其中勇敢、無私、真誠、忠貞的信念。

「AAPI for Change」每月都舉辦亞太裔讀書會,邀請亞裔主講人分享讀書經歷,上一位演講者為前美國總統參選人、前紐約市長參選人楊安澤,他分享了自己的新書「前進:美國民主未來的註解」(Forward: Notes on the Future of Our Democracy)作為首本推薦書籍。