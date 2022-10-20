華埠宰也街換新裝 迎觀光人潮

宰也街以色塊彩繪，迎接疫後節日季觀光客。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 交通局(DOT)每年夏天都邀請藝術家，在曼哈頓華埠 宰也街(Doyers St.)地面繪製大型公共藝術壁畫，吸引觀光 人潮；感恩、聖誕、跨年等節日季臨近，市交通局近日也展開地面藝術壁畫更新，讓宰也街以煥然一新的面貌迎接更多遊客。

原本路面多坑洞的披露街日前重新鋪路，19日有不少遊客在該處拍照。(記者顏嘉瑩／攝影)

宰也街自2018年夏天開始，每年夏天都有藝術家到場繪製藝術壁畫並禁行車輛，成為打卡熱門景點，也為附近商家帶來不少人流，去年該項目延長為11個月，交通局今並年提案，將位於包厘街(Bowery)和披露街(Pell St.)間的宰也街，打造成永久性行人專用的「宰也街廣場」(Doyers St. Plaza)。

「宰也街廣場」計畫雖尚未定案，但市交通局近日開始重新彩繪宰也街，也增加綠植，計畫以嶄新面貌，迎接疫後開放旅遊將湧入的觀光人潮。

華埠商業改進區執行總監陳作舟19日受訪時表示，此次的彩繪項目由市交通局主導，與每年夏天的大型公共藝術壁畫不同，由於宰也街與披露街此前重新鋪路，為恢復該路段的活潑樣貌，交通局以各種色塊重新彩繪，明年再邀請藝術家繪製壁畫；彩繪從18日開始，預計本周末前完成。