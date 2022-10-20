爭議不斷 紐約市蘭德爾島庇護帳篷啟用

市府官員19日宣布蘭德爾島無證客庇護帳篷正式啟用。(美聯社)

紐約市無證客 危機繼續發酵，市府在蘭德爾島(Randall's Island)設立的無證客庇護 帳篷19日啟用，但能容納500人的帳篷，首日早晨僅有兩人入住；紐約移民 聯盟(NYIC)指市府此舉是玷汙紐約移民燈塔的形象，呼籲改用其他使用率較低的建築安置無證客。

市府在蘭德爾島設立的無證客庇護帳篷19日啟用。(市長辦公室提供)

數據顯示，近幾個月來已有超過2萬名越境無證客被南部各州送到紐約市，導致紐約市遊民所系統崩潰，市長亞當斯(Eric Adams)宣布進入緊急狀態，在支出10億元的同時尋求聯邦政府協助。

市府在蘭德爾島設立的無證客庇護帳篷19日啟用。(市長辦公室提供)

市府表示，三頂庇護帳篷占地6.4畝，其中兩頂作為庇護場所，第三頂則為廚房和就餐區，還有爆米花機、電視、遊戲娛樂設施；為無證客提供食物和醫療設施，每晚10時宵禁；僅供剛到紐約的單身男性無證客，臨時居住24至96小時，但若未找到長期居所也可不限時長；帳篷計畫容納500人，但也可擴容至1000人。

市府在蘭德爾島設立的無證客庇護帳篷19日啟用。(市長辦公室提供)

紐約移民聯盟執行總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，蘭德爾島是公共交通荒漠，市府應提供更多住房選擇；「在蘭德爾島開設庇護所是紐約市的光輝移民歷史的汙點，應該受到道德譴責；將無證客限制在易受極端天氣影響且缺乏關鍵社會服務資源的帳篷裡，市府沒有盡到保護和幫助移民融入的責任，「市府必須立即停止任何新建庇護帳篷的計畫，找利用率不高的建築安置無證客。」

針對蘭德爾島環境惡劣、交通不便的質疑，市府表示，庇護帳篷可以承受每秒90哩的風，內部溫度也將在70度以上，市府將和州府協調，每小時設一班往返蘭德爾島、曼哈頓的巴士；此前，市府已在曼哈頓時報廣場一家酒店內安置200個家庭。