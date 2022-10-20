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5500無證童上學 人手不足紐約市教育局求援

記者張心／紐約報導
市教育總監班克斯宣布，公校將成立「區級反應小組」幫助無證移民家庭學生適應公校生活。（取自班克斯推特）
市教育總監班克斯宣布，公校將成立「區級反應小組」幫助無證移民家庭學生適應公校生活。（取自班克斯推特）

市教育總監班克斯(David Banks)18日宣布，公校將成立「區級反應小組」(Borough Response Teams)，主要依靠家長志願者，幫助無證移民家庭學生適應公校生活。

教育局家庭與社區培力辦公室(Office of Family and Community Empowerment)上周已向全市教育協會、全市家長組織、及教育總監家長諮詢委員會(Chancellor's Parent Advisory Council, CPAC)等發送倡議書，希望紐約市的家庭能夠慷慨援助食品、衣物、心靈傾聽輔導、資源展銷會等，支援當局針對無證移民學生的工作。

同時，市教育局專門負責支持臨時住房的學生辦公室也人手不足，原因在於無證移民家庭學生數量增長過快，數以千計的學齡兒童來往紐約市尋求庇護，使市教育局負擔過重，當局需要更多家庭參與、捐贈、響應支持。

為安撫本學期已新進公校就讀的5500名無證兒童，班克斯宣布成立「區級反應小組」，主要由五大區的志願者們自發組成，為這些新生提供支持。此外，市主計長蘭德(Brad Lander)預估，市教育局至少需要花費3400萬元資金，以支付這些新入學的移民學生開銷。

無證學生主要來自南美洲國家，包括智利、委內瑞拉、哥倫比亞和厄瓜多，母語為西班牙語，英文不佳，無法順利同紐約市公校教學銜接。對此班克斯表示，市教育局正在擴大為英語學習者們的教育計畫，在無證學生集中的公校，投入更多的過渡性雙語教學資源。

「我們正在迅速提供更多的資金，以能夠在公校提供足夠的專業教師、輔導員。」此外，班克斯還指出，正在招收更多懂西班牙語的社工，以便為無證學生提供及時的心理健康輔導，「我們是一個開放的庇護城市，來者不拒，但這些無證移民沒有帶來任何資金，我們正在等待聯邦的援助。」

教育局 移民家庭 公校

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