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陳韜調任曼哈頓 班森賀華人不捨

記者顏潔恩／紐約報導
居民指為陳韜有親和力、主動積極，圖為他此前於班森賀與社區討論安全問題。(記者顏潔恩／攝影)
居民指為陳韜有親和力、主動積極，圖為他此前於班森賀與社區討論安全問題。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀市警62分局服務逾兩年的局長陳韜，將調任曼哈頓五分局局長；他在布碌崙服務期間，兌現促進警民關係、降低社區犯罪等承諾，有親和力，並與當地華人組織維持密切關係，調任的消息令當地華人感到可惜，也祝福他前程萬里。

Bay Parkway商會會長李志波表示，經歷過很多的局長替換，陳韜因華人身分、能以廣東話溝通，將成為他印象很深刻的一任局長；過去幾年遇到問題時，他曾多次直接到其辦公室聊天開會，談論社區民生問題，「這一點比較親民。」

他表示，以陳韜的能力、加上身為華人，到曼哈頓華埠也一定會廣受華人歡迎；該商會也頒發表揚狀，感謝他多年來的貢獻，獻上祝福。

班森賀松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀表示，陳韜在任內一直與華人社區有密切交流、互動，關心公共安全，經常舉辦警民會議、促進兩者的關係；他也積極將中文翻譯的犯罪預防信息發給轄區內的華人，特別是當地猖獗的網路詐騙、交通安全等。

也有華社居民表示，陳韜主動積極，面對華人及商家的投訴，常第一時間派警員到公園、商店處理情況；他的離開對社區非常可惜，華人居民由衷不捨，也希望繼任局長報到後，當地社區能夠安穩。

華人 布碌崙 曼哈頓

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